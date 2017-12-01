Futsal İl Şampiyonası Yapıldı
Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen “Genç Erkek ve Bayan Futsal (Salon Futbolu) İl Şampiyonası” sona erdi.
Battalgazi Spor Salonu’nda düzenlenen maçlarda, kadınlar kategorisinde 6, erkeklerde ise 37 okul takımı mücadele etti.
Bayanlar finalinde Özel Malatya İbni Sina Anadolu Sağlık Meslek Lisesi, Malatya Kerem Aydınlar Fen Lisesini 2-0 yenerek il şampiyonu olurken, erkeklerde ise Özel Malatya Doğa Anadolu Lisesi, Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni 4-0 yenerek birinciliği elde etti.
İl şampiyonu olan takımlar, grup müsabakalarına katılmaya hak kazandı.
Müsabakalar sonunda dereceye giren okullara, kupa ve madalyalarını verildi.
Dereceye giren okullar ise şöyle:
“Erkeklerde birinci Özel Malatya Doğa Anadolu Lisesi, ikinci Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, üçüncü Fatih Anadolu Lisesi, dördüncü 20 Mayıs Vakfı Turgut Özal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi.
Bayanlarda birinci Özel Malatya İbni Sina Anadolu Sağlık Meslek Lisesi, ikinci Malatya Kerem Aydınlar Fen Lisesi, üçüncü Abdulkadir Eriş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, dördüncü Atatürk Kız Anadolu Lisesi.”
Mehmet GÖRESİYE, malatyahaber.com- AA
Güzel bir organizasyondu . Emeği geçenleri kutluyorum.
Zevkli , çekişmeli ve güzel maçlar seyrettik.