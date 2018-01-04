Final

Final

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Malatya Haber -

Futsal’ın Şampiyonu 91 Bin Dev Öğrenci

Futsal’ın Şampiyonu 91 Bin Dev Öğrenci
  • 04.01.2018
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Yıldız Erkekler Salon Futbolu (FUTSAL) Turnuvasında final maçları nefes kesti. Oynanan final maçları sonucu erkeklerde Final Ortaokulu, kızlarda ise 91 Dev Öğrenci Ortaokulu şampiyon oldu.

Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü 2017 – 2018 Okul Sporları faaliyet programında yer alan, Yıldız Erkekler Salon Futbolu (FUTSAL) Turnuvası sona erdi.

4 Aralık – 3 Ocak tarihleri arasında 45 ortaokulun katıldığı turnuvada, erkeklerde Final Ortaokulu, kızlarda ise 91 bin Dev Öğrenci Ortaokulu birinci oldu. Yeşiltepe Kapalı Spor Salonu’nda oynanan final müsabakaları sonucu 2. Çamlıca Ortaokulu, 3. Türkiyem Ortaokulu ve 4. Biruni Ortaokulu oldu. 8 kız takımın da yarıştığı turnuvada 2. Recai Kutan Ortaokulu, 3. Orhan Gazi Ortaokulu ve 4. Parantez Ortaokulu oldu.

iha

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