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Malatya Haber -

Gaz Kazasına 3 Sanık

Gaz Kazasına 3 Sanık
  • 27.12.2015
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Koyunoğlu Mahallesinde izinsiz kanalizasyon kazısı sırasında doğalgaz ana hattının patlatılmasıyla ilgili olarak 3 kişi hakkında işlem yapıldığı bildirildi.

Geçtiğimiz Salı gecesi 21.00 sıralarında Koyunoğlu Mahallesi Koyunoğlu Sokağında bir apartman yöneticisi tarafından yaptırılan kazı sırasında doğalgaz hattı zarar görmüştü. Büyük tehlike yaratan olay sırasında sokak boşaltılmış, bir infilaka yol açılmaması için elektrikler kestirilmiş, gazdan olumsuz etkilenen bazı mahallelilere sağlık ekipleri müdahale etmişlerdi.

Doğalgaz firmasının işletme müdürü 45 yaşındaki C.D., polise verdiği ifadede, kanalizasyon kazısı sırasında doğalgaz hattının zarar gördüğünü, bu işin sorumlusu olan 34 yaşındaki M.T., 59 yaşındaki A.A. ve 38 yaşındaki O.T. hakkında şikayetçi olduklarını bildirdi.

3 şahsın ifadelerinin alındığı, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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