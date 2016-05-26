Geçici Tarım İşçilerinin Sorunları Dinlendi

2010/6 sayılı Başbakanlık Genelgesi kapsamında mevsimlik gezici tarım işçileri toplantısı yapıldı.

Malatya Valiliği Toplantı Salonu’nda, Vali Yardımcısı Dr. M. Şerif Horasanlı başkanlığından yapılan toplantıya Malatya Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR), Malatya Büyükşehir Belediyesi ve genelgede adı geçen kurum ve kuruluş temsilcileri ile kayısı üreticileri ve tarım işçileri dernek temsilcileri katıldı.

Söz konusu toplantıda genelge kapsamında yapılması gereken faaliyetler ile ilgili kurumlara görev dağılımı yapılmış olup ayrıca kayısı üreticileri ve tarım işçilerinin sorunları dinlendi, çözüme kavuşturulması gereken hususlar ile ilgili kararlar alındı.

Kaynak : İha