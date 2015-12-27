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Malatya Haber -

‘Geçmişte Uyumlu Çalışmıştık’

‘Geçmişte Uyumlu Çalışmıştık’
  • 27.12.2015
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AKP Malatya yöneticileri, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yöneticilerini ziyaret etti.

CHP Malatya il binasında gerçekleşen ziyarette konuşan AKP Malatya İl Başkanı Mustafa Şahin, “10 Mayıs’ta yapılan kongreden sonra göreve gelen arkadaşlar, partiler ve sivil toplum kuruluşları ile mesleki teşekkülleri ziyaret programı çerçevesinde sizleri de ziyaret ettik. Amacımız, hizmet noktasında birlikte hareket etmektir. Bir eksiğimiz ve yanlışımız varsa ikaz ediniz bizleri. Doğru yaptığımız konularda ise destek bekliyoruz. İktidar ve muhalefet ile amacımız şehrimize ve ülkemize hizmet etmektir” dedi.

CHP Malatya İl Başkanı Celal Berktaş ise, “Geçmiş yönetimle uyumlu çalışmıştık. İnşallah bu böyle devam eder” diyerek, “Eksik kalan hizmetler noktasında uyarımızı yapacağız. Ana muhalefet partisi olarak iktidar partisinin iyi çalışmalarında destek vereceğiz” şeklinde konuştu.

Berktaş, “Bizler istiyoruz ki, fabrikalar kapanmasın, barajların tamamlanması gecikmesin ve işsizlik sorunu ortadan kalksın” ifadelerini kullandı.

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