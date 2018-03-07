“Gedik Tepesi Cazibe Merkezi Olacak”

Yeşilyurt Belediyesi her biri çekim merkezi haline gelen ve kent yaşamına hareket getiren sosyal tesislerine bir yenisini daha ekledi. Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Doğal güzelliklerimize hâkim bir noktada bulunan Gedik Tepesinde inşa ettiğimiz Gedik Kent Parkımız, Yeşilyurt’un sosyal dokusu, kültürel ve doğal zenginliklerini daha da kıymetlendirecek, bölge turizmi ve ekonomisine canlılık kazandıracak değerli bir yatırımdır” diye konuştu.

“GEDİK KENT PARK HER YÖNÜYLE DEĞERLİ VE KIYMETLİ BİR YATIRIM”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcıları ve Yeşilyurt Belediyesi Birim Müdürleri ile birlikte tamamlanan Gedik Kent Park ile çalışmaların tamamlanma aşamasına geldiği ‘Gedik Müze ve Kültür Evi’ndeki çalışmaları inceledi. Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Polat, Yeşilyurt İlçesinde alternatif sosyal alanların yanı sıra bir cazibe merkezi oluşturulması adına yapılan ‘Gedik Kent Park’ projesinin her yönüyle değerli ve kıymetli bir yatırım olduğunu söyledi.

YEŞİLYURT SOSYAL TESİSLER HİZMETİ VE LEZZETİYLE HEMŞERİLERİMİZİN GÖZDE MEKÂNLARI OLDU

Ticari faaliyetleri dolayısıyla Malatya’da il dışında gelen misafirleri ağırladığını belirten Bayram Demir; “Yeşilyurt Sosyal Tesislerinin sürekli müşterisiyim, açıldığı günden bu güne uygun fiyatları ve kaliteli hizmeti ile hemşerilerimizin gözde mekânları oldu. Özel günlerin ve anların ev sahipliğini yapan Yeşilyurt Belediyesi Sosyal Tesislerinde özellikle dışarıdan gelen misafirlerimizi gönül rahatlığıyla ağırlıyoruz. Bir yandan bizler için hazırlanan lezzetleri tadarken, diğer yandan da nezih ve ferah ortamı, güler yüzlü hizmeti ile tüm yorgunluğunuzu atıyoruz, kendinizi evimizde hissediyoruz. Sayın Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

“GEDİK TEPESİ CAZİBE MERKEZİ OLACAK”

Yeşilyurt’un geçmişten gelen örf, adet, gelenek ve göreneklerini geleceğe taşıyacak, ilçenin sosyal dokusu ve kültürel zenginliklerine değer katacak yatırımlara ağırlık verdiklerini dile getiren Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Polat, “311 bin 764’lük nüfusuyla Malatya’nın en büyük ilçesi Yeşilyurt’u ülkemizde örnek alınacak bir ilçe hüviyetine ulaştırmak amacıyla başlattığımız değişim ve dönüşüm hizmetlerimize ara vermeden devam ediyoruz.

Yeşilyurt Belediyesi klasik belediyecilik alanında hiçbir eksiklik bırakmazken asıl yarışın olduğu sosyal belediyecilik ve insan odaklı hizmetlerde sürekli ön plandadır. İlçemizin sosyal dokusuna uygun, doğal ve kültürel zenginliklerini yeni yatırımlarla ön plana çıkaracak projelerimizi teker teker hizmete sunmanın gururunu yaşıyoruz. Kadim Çırmıktı’nın yeşil alanları ve doğal güzelliklerine hâkim bir noktada bulunan Gedik tepesini iç ve dış tasarımlarıyla dikkat çekici özelliklere sahip, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekecek yeni yatırımlarımızla cazibe merkezine dönüştürüyoruz. Dört katlı sosyal tesis binası, kafe-restaurant, rekreasyon alanları, sekili şekilde oluşacak parklar, kamelyalar, yeşil alanlar ve yürüyüş yollarının yer aldığı ‘Gedik Kent Park’ projemizin büyük bir kısmı tamamlandı. Bölgemizin turizm ve ekonomik yapısına çok önemli kazanımlar sağlayacak olan ‘Gedik Kent Park’ projemizin yanı sıra şu anda inşaatı devam eden Gedik Müze ve Kültür Evimiz tamamlanıp hizmete sunduğumuz zaman Gedik Tepesi her yönüyle cazibe merkezi olacaktır” dedi.

“SOSYAL TESİSLERİMİZ HEMŞERİLERİMİZİN KENDİ EVİ, ÖZ MALIDIR”

Gedik Kent Park ile birlikte Yeşilyurt’ta hizmete sundukları sosyal tesis sayısını 6’ya çıkaracaklarını ifade eden Başkan Polat, “Hemşerilerimizin huzur ve güven içerisinde dinlenebilecekleri ve keyifli vakit geçirebilecekleri sosyal tesislerimizin sayısını artırmaktayız. Belediyemizin iştiraklerinden olan İŞGEM tarafından başarıyla işletilen Recai Kutan Parkı Barguzu Sosyal Tesislerimiz, Şehit Ramazan Sarıkaya Parkı içerisindeki Sema Kafemiz, Ahmet Atılgan Parkı içerisindeki Çırmıktı Sosyal Tesislerimiz, Beylerderesi Düğün-Kafe Sosyal Tesisimiz ve Mustafa Cengiz Karabulut Parkı içerisindeki Şeyhbayram Sosyal Tesislerimizde kaliteli hizmetler sunmaktayız. Vatandaşlarımız aileleriyle birlikte tesislerimize gönül rahatlığıyla gelip yemeklerini yiyip, çay ve kahvelerini içebiliyorlar. Sosyal tesislerimiz hemşerilerimizin kendi öz malıdır, kendi evleridir.” dedi.

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