Genç Kadın İntihar Etti

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde 2 çocuk annesi 27 yaşındaki kadın, evinde av tüfeği ile intihar etti.

Akçadağ ilçesi Kozluca Mahallesi Büyük Küme Evleri mevkiinde yaşanan olayda, iddiaya göre, 27 yaşındaki Rabia D. isimli kadın aralarında daha önceden husumet bulunan komşusu G.Ö. ile tartıştıktan sonra girdiği bunalım sonucu evde bulunan av tüfeği ile hayatına son verdi. Silah sesi üzerine durumdan haberdar olan ev halkı sağlık ekiplerine haber verirken olay yerine gelen 112 sağlık ekibi kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri evde inceleme yaparken acı haberi alan genç kadının kocası sinir krizleri geçirdi.

Hayatını kaybeden genç kadının cansız bedeni otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

iha