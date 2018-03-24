Gençler Judo Grubu Başladı

Malatya’da, Okul Sporları Gençler Judo Grup Müsabakaları açılış töreniyle birlikte start aldı. Grup müsabakasında 19 ilden 127 sporcu mücadele ediyor.

2017-2018 eğitim öğretim yılı Okul Sporları Gençler Judo Grup Müsabakaları’nın bir ayağı Malatya’da gerçekleştiriliyor. Battalgazi Spor Salonu’nda açılış töreniyle birlikte başlayan müsabakalarda Adana, Ardahan, Batman, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Hatay, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırşehir, Kilis, Malatya, Mardin, Nevşehir, Niğde, Sivas, Şanlıurfa ve Gaziantep’ten 76’sı erkek, 51’i kadın sporcu olmak üzere 127 sporcu mücadele ediyor.

19 şehirden 19 antrenör ve 19 idarecinin katıldığı ve 20 hakemin görev yaptığı Okul Sporları Gençler Judo Grup Müsabakaları’nın açılış törenine Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şube Müdürü Dr. Murat Kılınç, Türkiye Judo Federasyonu MHK Başkanı Fatih Pektaş, idareciler, antrenör, hakem ve sporcular katıldı.

Açılış töreninde konuşan Türkiye Judo Federasyonu MHK Başkanı Fatih Pektaş, “Sporun kardeşliği pekiştirdiği bir turnuvada daha bir aradayız. Spor, kardeşlik duygularına en fazla ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde bizleri birbirimize şüphesiz çok daha fazla kenetleyecektir. Anadolu’nun bu güzel kentinde, güzel ev sahipliğiyle karşılaşmak oldukça güzel. Güzel spor ortamının kurgulandığı bu atmosferde tüm sporcularımıza federasyonumuz adına başarılar diliyorum” dedi.

Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şube Müdürü Dr. Murat Kılınç ise Okul Sporları Gençler Judo Grup Müsabakaları’nın dört ilde gerçekleştirildiğini ifade ederek, bu illerden birisinin Malatya olduğunu söyledi.

Kılınç, Malatya’daki grup müsabakalarında 19 ilden 127 sporcunun yarıştığını belirterek, ” Grup yarışmalarında dereceye giren sporcular, 28-29 Nisan tarihlerinde Afyon ilinde yapılacak müsabakalara katılmaya hak kazanacaklardır. Sizleri ev sahibi olarak ilimizde görmekten mutluluk duyduk. Müsabakaların fair-play ruhunda başlayıp bitirilmesini temenni ediyorum” diye konuştu.

Okul sporları Şefi Cüneyt Akkaya, Okul sporları personeli Yalçın Sincer ve Cengiz Yiğit ile il temsilcisi de müsabakaları takip etti.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi