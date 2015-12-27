Gerçek Silaha Dönüştürüyolardı

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube görevlileri tarafından, kendi kurdukları atölyede yaptığı namluları kuru sıkı tabancalara monte ederek gerçek silaha dönüştüren şahıslara yönelik operasyonda 3 adet tabanca ile silah imalatıyla ilgili malzemelerin ele geçirildiği, 3 şahıs hakkında işlem yapıldığı bildirildi.

Emniyet Müdürlüğü’nün konuya ilişkin açıklaması şöyle:

“Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz görevlilerince yapılan çalışmalar neticesinde, İlimizde kurusıkı tabancalara kendi kurmuş olduğu atölyede namlu imal ederek monte ettiği ve bu haliyle piyasaya sürdüğü şeklinde istihbari bilgiler elde edilen şahıslara yönelik 14.02.2015 tarihinde yapılan operasyonda;

İ.Y. İsimli şahıs üzerinden;

-(1) adet üzerinde ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait (1) adet boş şarjör

S.G. isimli şahıs üzerinden;

-(1) adet üzerinde ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait (1) adet boş şarjör

C.B. isimli şahsın ikametinin müştemilatında bulunan atölyede;

-(1) adet siyah poşet içerisine sarılmış vaziyette 7.65 mm çapında tabanca ile bu tabancaya takılı vaziyette, (1) adet şarjör ile bu şarjöre takılı vaziyette (3) adet farklı yapımlarda 7.65 mm çapında fişek

-(1) adet 9 mm. sürgü,

-(1) adet siyah renkli silah gövdesi,

-(2) adet ham çelikten imal edilmiş namlu,

-(1) adet torna makinesi,

-(1) adet mengene,

-(1) adet taşlama makinesi,

-(4) adet namlu yapımında kullanılan 81, 74, 70, 63 cm ebatlarında ham çelik malzeme,

-(3) adet muhtelif ebatlarda şarjör yapımında kullanılan şarjör kalıbı,

-(1) adet 7.65 mm tabancaya ait yayı olmayan şarjör gövdesi,

-(1) adet kumpas,

-(1) adet mercek,

-(2) adet şarjör gerdeli,

-(25) adet icra mili yayı,

-(20) adet şarjör gerdel yayı,

-(14) parça çeşitli renk ve modelde kabza kapağı,

-(2) adet 7.65 mm tabancaya ait yayı olmayan tabanca şarjörü,

-(1) adet 37 cm ebadında eye,

Toplam olarak (53) adet namlu yapımında kullanılan malzeme ele geçirilmiştir. İkametini atölye olarak kullanılan müştemilat Cumhuriyet Savcısının talimatına istinaden mühürlenmiştir.

Şüpheliler İ.Y ve S.G hakkında 6136 SKM (Ruhsatsız Tabanca Bulundurmak), C.B hakkında ise 6136 SKM (Ruhsatsız Tabanca İmal ve Ticareti) suçlarından işlem yapılmıştır.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.”

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