Giresunspor Guido’ya Yol Verdi

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, ligin ilk yarısının bitimine bir hafta kala 3 futbolcusu ile yollarını ayırdı.

Giresunspor sezon başında anlaşmaya vardığı ve büyük beklentiler içinde olduğu Guido Koçer, Nemanja Tomic ve Salih Sefercik’den istediğini bulamayınca ilk yarıya girilmeden yollarını ayırma kararı aldı.

Kulüp Başkanı Mustafa Bozbağ, yaptığı yazılı açıklamada, “Guido Koçer, Nemanja Tomic ve Salih Sefercik ile kulüp menfaatleri gözetilerek yollar ayrılmıştır” dedi.

Guido Koçer Kimdir?

2 yıllığına Giresunspor’a imza atan Guido Koçer, doğduğu ülke Almanya’da futbol hayatına başladı. Futbola Almanya’nın Seckach takımında başlayan Koçer, 2003- 2008 sezonu arasında Hansa Rostock’un genç takımına transfer oldu. 2007-2008 sezonunda Hansa Rostock A takımı ile 4 resmi maça çıkan Koçer, 2009-2010 sezonu başında Almanya 4. Lig takımlarından Babelsberg’e transfer oldu.

2014-15 transfer döneminde ise İlhan Cavcav’a menajerler aracılığıyla önerilen Guido Koçer, 800 bin Euro bonservis bedeliyle Gençlerbirliği takımına transfer oldu. İlk maçına Çaykur Rizespor deplasmanında çıkan Guido, 25 numaralı formasıyla 2014-15 sezonunda hem takımının hem de kendinin ilk golünü kaydetti.

Guido Koçer, geçtiğimiz sezon Yeni Malatyaspor’da kiralık olarak oynamıştı. Bu futbolcuyla yeni sezon için prensipte anlaşıldığı belirtilirken, daha sonra Giresunspor bu transferi gerçekleştirmişti.

iha- Yeni Malatya Gazetesi