Girişimcilik Kursunu Bitirdiler

Malatya Büyükşehir Kent Konseyi Genel Sekreterliği, KOSGEB ve Fırat Kalkınma Ajansı işbirliği ile açılan “Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi” kursunu başarıyla tamamlayan 90 kursiyere sertifikaları takdim edildi. Büyükşehir Kent Konseyi Fethi Gemuhluoğlu Konferans Salonunda düzenlenen sertifika programına Büyükşehir Kent Konseyi Genel Sekreteri Sabri Akın, Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mesut Öztop, Esnaf Kefalet Kredi Koop. Brlk. Başkanı Ali Evren, Eğitim Bir Sen Malatya Şube Başkanı Kerem Yıldırım ve kursiyerler katıldı.

Büyükşehir Kent Konseyi Genel Sekreteri Sabri Akın yaptığı konuşmada, Büyükşehir Kent Konseyinin temel görevlerinden birinin ilin sorunlarını tespit etmek ve tespit edilen bu sorunlar üzerinde çözüm önerilerini üretmek olduğunu söyledi.

İş kurma noktasında teşebbüste bulunan kursiyerlerin, iş kurmalarına yardımcı olmak amacıyla düzenlene kurs programının önemli olduğunu ifade eden Akın, “Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi kursuna verdikleri katkıdan dolayı Fırat Kalkınma Ajansı’na ve KOSGEB’e teşekkür ediyorum” dedi.

Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mesut Öztop, Ajans olarak girişimcilik, proje hazırlama, ihracat, araştırma ve geliştirme gibi birçok alanda eğitimler verdiklerini, bu kapsamda bölgede 8 yıllık süreçte toplam 17 bin kişiye ulaştıklarını ifade etti.

Mesut Öztop, Girişimcilik Kursu sertifikalarını alan kursiyerleri tebrik ederek, Büyükşehir Kent Konseyi Genel Sekreterliğine ve KOSGEB’e teşekkür etti.

Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifi Başkanı Ali Evren, ekonomi alanında girişimcilerin teşvik eden çalışmaların önemli olduğunu belirterek, girişimcilerin faizsiz kredi kullanmaları noktasında gerekli desteğin verilmesi adına yetkililerle görüşeceğini ve elinden geleni yapacağını söyledi.

Konuşmaların ardından sertifikalarını alan kursiyerler, iş hayatına atılabilmenin heyecanını yaşadıklarını ifade ettiler.

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