Gölet Şimdi, Sulama Seneye

Akçadağ ilçesindeki Bağköy-Küçükkürne kaldırma kapaklı sulama göleti açılışı iki milletvekili ve Vali Vasip Şahin’in de katıldığı törenle gerçekleştirildi. Bu arada, tamamlanan göletin sulama kanallarının önümüzdeki yıl tamamlanacağı belirtildi.

Akçadağ Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği başkanlığınca yaptırılan Bağköy-Küçükkürne kaldırma kapaklı sulama göletinin açılış törenine; Vali Vasip Şahin, Malatya milletvekilleri Mustafa Şahin ve Cemal Akın, Cumhuriyet Başsavcısı Muzaffer Sayın, AKP İl Başkanı Bülent Tüfenkçi, Akçadağ Kaymakamı Ramazan Keskin, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri İrfan Kaya ile birlikte kalabalık bir topluluk katıldı.

Bağköy Muhtarı Ali Özdemir, yapımı gerçekleştirilen bu gölet nedeniyle emeği geçenlere teşekkür ederken, Kaymakam Keskin ise gölet sayesinde bu bölgede yetişen kayısıların daha verimli, daha kaliteli olacağını belirtti.

Milletvekili Şahin konuşmasında, köy gezileri esnasında karşılaştıkları en önemli sorunun sulama sıkıntısı olduğunu belirtip, bu sıkıntılı bölgelerde su kaynağı varsa bunların değerlendirilerek bu sıkıntılarının İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği’nce bugün açılışı yapılacak olan bu tür göletlerle giderildiğini söyledi. Şahin, “Bu tür sıkıntıları sizler bizlere ileteceksiniz, bizler de yukarıya taşıyıp yatırım olarak sizlere dönmesini sağlayacağız. Başta sayın valimiz olmak üzere genel sekreterimize ve emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

Milletvekili Akın da yapılan hizmetin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Vali Şahin ise, şunları kaydetti: “Malatya tarımda zaten belli bir noktayı yakalamış bir il ama, Malatya bulunduğu yerden hiçbir zaman razı olmak durumunda değildir. Daha iyisini, daha ilerisini, teknolojinin daha yenisini, daha gelişmişini hak eder ve bekler. Çok da rahat ve hızlı bir şekilde de uyum sağlar, bunu diğer köylerimizde de görüyoruz. Yaklaşık 112 ailemiz burada sulu tarımı yaşamaya başlayacak, emeklerinin karşılığını daha fazla almaya başlayacak, burada yaşamanın hazzını, lezzetini, kârını daha fazla hissetmeye başlayacak. Burada yaşayan insana bunu bizim yapmamız lazım. Yaptığımız aslında baktığımızda maliyet olarak çok yüksek değil, keşke bu tesisleri çok daha fazlalaştırabilsek, keşke köylümüzün o emeğinin karşılığını alabileceği çok daha fazla modern tesisler yapabilsek. Ama eldeki imkanları zorlayarak biz de bunu yapmaya çalışıyoruz. İnşallah daha iyi imkanlara sahip oldukça bu hizmetlerde daha kısa sürede ve daha hızlı bir şekilde gelecektir. Son teknoloji ve gelişmeler Malatya köylüleri tarafından yakından takip ediliyor. Malatya’da zannediyorum Türkiye ortalamasının üzerinde hızlı bir şekilde kapalı sistem sulama uygulaması gerçekleştiriliyor ve bunun verimini biz çok iyi bir şekilde alıyoruz. Şuan bizden bütün talepler kapalı sisteme yönelik taleplerdir. Açık sulamayı da köylümüz hem emek israfı, hem de su kaynağı israfı olarak görüyor. O bilince ulaşmış, biz de onu cevaplandırmaya, karşılamaya çalışıyoruz.”

Konuşmaların ardından Bağköy-Küçükkürne kaldırma kapaklı sulama göleti hizmete girdi. Göletin toplam 233 bin metreküp depolama hacmi ile 9,5 metre yüksekliğe sahip olduğu ve 600 dekar alanı sulayacağı ve göletten 112 hane 331 nüfusa sahip iki köyün yararlanacağı kaydedildi.

Göletin sulama kanallarının da 2014 yılında tamamlanarak hizmete sunulacağı da belirtildi.