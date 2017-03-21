Görme Engelli Sporcular İçin Çalıştay Yapıldı

Malatya Gençlik Görme Engelliler Spor Kulübü, tüm sporcu ve üyeleriyle bir araya gelerek çalıştay düzenledi. Kulüp tarafından birincisi gerçekleştirilen çalıştayda, sporcuların ve kulüp üyelerinin sıkıntıları, geleceğe dair planlamalar ve yapılması gerekenler ile beklentiler ele alındı.

Malatya Gençlik Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Levent Çelik ve yönetim kurulu üyeleri, düzenlenen çalıştay kapsamında üyeleriyle bir araya geldi. 2017 yılı içerisinde birincisi düzenlenen çalıştay kapsamında üyelerin beklentileri ve sıkıntılar masaya yatırıldı.

Kulüp başkanı Çelik, çalıştayda yaptığı konuşmada, üye ve sporcularla bir araya gelerek geniş kapsamlı bir toplantı yaptıklarını ifade etti.

Çelik, sporcuların ve kulüp üyelerinin sorunlarını masaya yatırdıklarını kaydederek, “Çalıştay kapsamında üyelerimizin sorunlarını tartışma imkanı bulduk. Bunun yanı sıra gelecekte kulübümüz için neler yapabiliriz bunları tartıştık ve arkadaşlığımızın pekişmesi için böyle bir ortam oluşturduk. Bu çalıştay çok faydalı olduğuna inanıyorum ve devamını gelecekte de yapmayı düşünüyoruz” dedi.

Kulübün genel sekreteri İzzet Yaylar, sporculara ve üyelere kulübün çalışmaları hakkında detaylı bilgi verdi.

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