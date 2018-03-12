‘Gri Koç’ Motivasyonu

Yeşilyurt Kent Konseyi üniversite sınavına girecek öğrencilerin stresini azaltmak, özgüven aşılamak ve motivasyonlarını artırmak amacıyla (Gri Koç) Gökhan Müftüoğlu’un katılımıyla “Senin Hayallerine İhtiyacımız Var” konulu motivasyon eğitimi düzenledi.

Kongre ve Kültür Merkezinde öğretmenler, veliler ve öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte konuşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat; “Gençlere yatırım yapmak yerel yönetimlerin öncelikli görev alanıdır, Yeşilyurt Belediyesi bu anlamda üzerine düşen görevleri layıkıyla yerine getiriyor” dedi.

“ÖĞRENCİLERİMİZE GİRECEKLERİ SINAVLARDA BAŞARILAR DİLERİM”

Üniversitesi sınavına girecek öğrencilere başarı dileklerini sunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Sınava girecek olan genç kardeşlerimizin stresini azaltmak, özgüven aşılamak ve motivasyonlarını artırmak amacıyla düzenlenen motivasyon seminerini alanında deneyimli ve uzman bir eğitmen kardeşimiz Gökhan Müftüoğlu ile gençlerimizi buluşturduk. Tüm öğrencilerimize bu vesileyle derslerinde ve girecekleri sınavlarda başarılar diliyorum. Salonun tamamen dolu olması Malatya’nın daha büyük ve geniş salonları olan mekânlara ihtiyacımız olduğunu göstermektedir. Yeşilyurt Belediyesi olarak ulusal ve uluslar arası sanatsal, eğitim ve kültürel organizasyonlara ev sahipliği yapacak şekilde geniş salonları içerisinde barındıran Yeşilyurt Kültür Sarayı inşa edeceğiz, bu büyük yatırımın temelini yakın bir zamanda inşallah atacağız. Konferans, seminer ve sergi salonlarının yanı sıra çok amaçlı salonları bulunan Yeşilyurt Kültür Sarayını hemşerilerimizin hizmetine sunacağız. Rehberlik ve motivasyon alanında önemli deneyimlere sahip Gökhan hocamızı ilçemizde ağırlamaktan, öğrenci kardeşlerimizle buluşmasına vesile olmaktan onur duyduk.” dedi.

“EĞİTİM HAYATINIZDA YANINIZDAYIZ”

Yeşilyurt Kent Konseyi Genel Sekreteri Necati Çobanoğlu ise, 7’den 70’e bütün vatandaşların eğitim ve kültürel hayatlarına katkı sağlayan projelere ağırlık verdiklerini söyledi.

Yeşilyurt Kent Konseyi Gençlik Meclisinin ilgi toplayan ve faydalı etkinlikler düzenlediğine işaret eden Çobanoğlu, “Gelecekte inşallah üniversiteyi kazandığınız zaman sizleri Medeniyet ve Sanat Araştırmaları Merkezimizde ağırlamaktan onur duyacağız. Malatya İnönü Üniversitesi başta olmak üzere çeşitli üniversitelerde okuyan birçok öğrencimizin uğrak noktası haline dönüşen bu merkezimizde yaz ve kış döneminde eğitim programları düzenliyoruz, seminer verip, yabancı dil kursları açıyoruz. Faaliyetlerimizde bize desteklerini esirgemeyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’a çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

GÖKHAN MÜFTOĞLU, SINAV STRESİYLE BAŞA ÇIKMANIN YOLLARINI ANLATTI

(Gri Koç) Gökhan Müftüoğlu, 1,5 saat süren seminerde öğrencilere sınava hazırlanırken ya da sınava girdiklerinde stresle karşı karşıya kalmaları halinde neler yapmaları gerektiğini anlattı. Oldukça keyifli ve neşeli geçen seminerde öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Gökhan Müftüoğlu’na, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat tarafından teşekkür plâketi ve kayısı takdim edildi.

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