Güneş Medya Yeni Binasında

Malatya’da Güneş TV, Radyo Malatya ve Gerçek gazetesini bünyesinde barındıran Güneş Medya Grubu binası, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

TEKEL Sigara Fabrikası’nın arkasında yer alan Güneş Medya Grubu binasının açılışına; Vali Yardımcısı Orhan Çiftçi, CHP Malatya milletvekili Mevlüt Aslanoğlu, Belediye Başkanı Cemal Akın, Emniyet Müdürü Ali Osman Kahya, Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü Recep Özmen, Vergi Dairesi Başkanı Niyazi Özkök, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Hüseyin

Erkoç, Esnaf Odaları Birliği Başkanı Şevket Keskin, Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Evren, Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Haydar Karaduman, Malatya Gazeteciler Derneği Başkanı Orhan Çekin ile birlikte kamu kurum ve kuruluşu, sivil toplum ile siyasi parti temsilcileri, ilçe ve belde belediye başkanları katıldı. Konukları Güneş Medya Yönetim Kurulu Başkanı Duran Özkan karşıladı.

Güneş Medya Grubu’nun faaliyet göstereceği yeni binanın açılışını Belediye Başkanı Cemal Akın ve Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Haydar Karaduman birlikte yaptı.

Güneş televizyonu çalışanlarına başarılar dileyen Belediye Başkanı Cemal Akın, basın kuruluşlarının daha iyi koşullarda daha önemli hizmetler vereceğine inandığını belirtti.