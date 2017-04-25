Haftanın Maçı Malatya’da

TFF 1. Ligin 29’uncu haftası geride kaldı, lider Evkur Yeni Malatyaspor rakipleriyle arasındaki puan farkını korurken, İzmir temsilcisi Göztepe haftayı 3 puanla tamamlayarak, Play-Off potasının içerisinde yer aldı.

Ligde bitime 5 hafta kala zirvede kazan kaynamaya başladı. 54 puanla lider durumda bulunan Evkur Yeni Malatyaspor, en yakın rakipleri Eskişehirspor ve Sivasspor’un 5 puan önünde yer alarak, avantajını korumasını bildi.

Ligin 29’uncu haftasında zorlu Giresunspor deplasmanından 1 puanla ayrılan sarı kırmızılılar, puanını 54’e yükseltirken, kalan 5 haftaya avantajlı bir şekilde girmiş oldu.

GOL DÜELLOSUNDA GÜLEN OLMADI

TFF 1. Lig’de 29’ncu haftada sonucu en merakla beklenen mücadelesinde Eskişehirspor ile Sivasspor karşı karşıya geldi.

Zirveden kopmamak için kıyasıya bir mücadele içerisine giren iki takım, gol düellosuna sahne olan karşılaşmada 2-2 berabere kaldı ve sahadan 1’er puanla ayrıldı.

49’ar puana sahip iki takım zirve mücadelesini son haftaya kadar sürdüreceklerinin sinyallerini bu karşılaşmada vermiş oldu.

GİRESUNSPOR YERİNİ KORUDU

TFF 1. Ligin en dikkat çeken takımları arasında yer alan Giresunspor, ligin 29’ncu haftasında lider Evkur Yeni Malatyaspor ile Giresun Atatürk Stadı’nda karşı karşıya geldi. Zorlu mücadelede 1-0 öne geçen yeşil beyazlılar, kaptan Sedat Ağçay’ın güzel golüne engel olamadı ve sahasında 1 puana razı oldu.

Ligde ilk ikiyi hedefleyen Giresunspor, İstanbul ekibi Ümraniyespor’un da berabere kalması sonucu 47 puanla dördüncü sıradaki yerini korumuş oldu.

ZORLU MAÇTAN 1 PUANLA AYRILDILAR

TFF 1. Lig’de Play-Off potasında ise heyecan gittikçe yükseliyor. İstanbul ekibi Ümraniyespor özellikle iç sahada aldığı sonuçlarla Play-Off potasının en güçlü adayı olarak dikkat çekiyor.

Güçlü rakipleri karşısında aldıkları puanlarla zirve tırmanışını sürdüren Ümraniyespor, ligin 29’ncu haftasında konuk ettiği lig sonuncusu Mersin İdmanyurdu ile 2-2 berabere kaldı. Puanını 46’ya yükselten İstanbul temsilcisi, Göztepe ve Boluspor’un haftayı 3 puanla kapatmasıyla birlikte önemi bir avantajı yitirmiş oldu.

GÖZTEPE KENDİNE GELDİ

Bu sezon aldığı istikrarsız sonuçlarla dikkat çeken Göztepe, sahasında Adana Demirspor’u 3-2 yenerek, hem moral buldu hem de Play-Off potasının içerisine girmesi başardı.

Zirvenin 8 puan gerisinde kalan İzmir temsilcisi, Bornova Stadı’nda oynanan ve gol düellosuna sahne olan karşılaşmada Adana Demirspor’u yenmeyi başardı. Ligdeki puanını 46’ya yükselten ve altıncı sırada bulunan sarı kırmızılılar, Ümraniyespor ile puanını eşitlerken, Boluspor’un 3 puan aldığı haftada önemli bir galibiyet alarak hanesine 3 puanı yazdırdı.

HAFTANIN MAÇI MALATYA’DA OYNANACAK

TFF 1. Ligin 30’ncu haftasında birbirinden heyecanlı karşılaşmalar oynanacak. Haftanın en önemli maçında Evkur Yeni Malatyaspor ile Göztepe, Malatya İnönü Stadı’nda karşı karşıya gelecek. Zorlu karşılaşma, 29 Nisan Cumartesi günü 15.30’da oynanacak.

Zirvede yarışın gittikçe kızıştığı haftalarda 30’ncu hafta nefesleri kesecek. Zirvedeki avantajını koruyan Evkur Yeni Malatyaspor, sahasında Göztepe’yi yenerek, hem avantajını korumak hem de Süper Lige bir adım daha yaklaşmak istiyor. Adana Demirspor’u 3-2 yenerek moral bulan ve zirveye bir adım daha yaklaşan Göztepe ise Malatya’dan galibiyet çıkarmanın hesaplarını yapıyor.

Ligde son puan durumu şöyle:

TFF 1. Ligde 30. hafta maçlarının programı şöyle:

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi