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Malatya Haber -

Halk Oyunları İl Birinciliği Yarışması Yapıldı

Halk Oyunları İl Birinciliği Yarışması Yapıldı
  • 12.02.2017
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  • Malatya Okullar ve Kulüpler Arası Halk Oyunları Birinciliği yarışmaları yapıldı.

Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları ve Spor Şube Müdürlüğünün 2017 yılı faaliyet programında yer alan Halk Oyunları Okullar Arası İl Birinciliği ve Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Kulüpler Arası İl Birinciliği müsabakaları sona erdi.

Atatürk Spor Salonunda gerçekleştirilen ve iki gün süren müsabakalar sonrası dereceye giren okul ve kulüplere kupaları verildi.

Ödül törenine; Okul Sporları Şube Müdürü Dr. Murat Kılınç, Gençlik Merkezi Müdürü Şeyma Eryılmaz, Akçadağ Belediye Başkan Yardımcısı Eyüp Işık, Halk Eğitim Müdür Yardımcıları, Okul İdarecileri, sporcular, öğrenciler katıldı.

2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Halk Oyunları Okullar Arası İl Birinciliği sonuçları şöyle oluştu:

Minikler
1. Kazım Karabekir İlkokulu
2. Sümer İlkokulu
3. Niyazi Mısri İlkokulu

Yıldızlar
1. Cevat Çobanlı Ortaokulu

Gençler
1. Abdulkadir Eriş M.T.A.L
2. Sümer Ticaret M.T.A.L
3. İMKB Hasan Akbudak M.T.A.L
4. Fatma Aliye İMKB M.T.A.L

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Kulüpler Arası yarışmada derece giren kulüpler ise şöyle:

Minikler
1. Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü
2. Yeşilyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü
3. Malatya Büyük Şehir Belediye Gençlik ve Spor Kulübü

Yıldızlar
1. Malatya Gençlik Merkezi Spor Kulübü

Gençler
1. Malatya Su Sporları Kulübü
2. Ataköy Gençlik ve Spor Kulübü
3. menekşe Gençlik ve Spor Kulübü
4. Girmana Gençlik ve Spor Kulübü
5. Doğuş Gençlik ve Spor Kulübü

Büyükler
1. Yeşilyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü
2. Battalgazi Halk Eğitim Merkezi Gençlik ve Spor Kulübü
3. Akçadağ Gençlik ve Spor Kulübü.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com

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