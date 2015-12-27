Haşerelerle Mücadeleye Devam



Malatya Belediyesi tarafından şehir genelinde sivrisinek, karasinek, üvez gibi haşerelere karşı mücadele çalışmaları devam ediyor.



Belediye Başkan Yardımcısı Alican Bozkurt, insan sağlığını tehdit eden ve bazı bulaşıcı hastalıkları taşıyan haşerelerin yaşam alanlarından tamamen yok edilmesinin mümkün olmamakla birlikte kontrol altında tutulmalarının imkan dahilinde olduğunu belirtti. Malatya Belediyesi olarak haşereyle mücadelede kimyasal ilaçlamadan ziyade fiziksel kontrol yöntemleriyle mücadele çalışmalarına devam ettiklerini kaydeden Bozkurt, “Fiziksel kontrol yöntemleri anlamında alt yapı sorunlarının giderilmesi, iyi bir çevre düzenlemesi, çöplerin zamanında toplanması, şehir içinde gübrelik vs. alanların kaldırılması, bataklık, kanal ve kanaletlerin onarılması, kanalizasyon sistemlerinin çalışır hale getirilmesi, kentsel dönüşümün gerçekleştirilmesi gibi fiziki tedbirleri alıyoruz” dedi.



Haşereyle mücadelede fiziki tedbirleri yeterli görmeyip, aynı zamanda kültürel önemler konusunda da yoğun bir gayret gösterdiklerinin altını çizen Bozkurt, “Haşereyle daha etkin bir mücadele için hemşehrilerimizden çöplerini sızdırmaz çöp torbalarına koyduktan sonra ağzını sıkı bir şekilde bağlamalarını, bahçe sulamasında kullandıkları havuzları uzun süre durgun halde bekletmemelerini, evlerinde ve bahçelerinde uzun süreli çöp bırakmamalarını, çatı ve bodrum katlarındaki su vanalarının su damlatmasına ve su birikintileri oluşturmasına izin vermemelerini, bahçelerinde bulunan ağzı açık su kaplarını ters çevirmelerini, kapalı tutmalarını veya imha etmelerini bekliyoruz” şeklinde konuştu.



Bozkurt, bu şekilde daha etkin ve köklü çözümlerle haşerelerin yaşam alanlarının yok edilmiş olacağını, böylelikle ilaçlama maliyetlerinin düşeceğini, ayrıca insana, çevreye, doğal dengeye de zarar verilmemiş olacağını vurguladı. Haşereyle kimyasal mücadelenin en son çare olduğunu ifade eden Alican Bozkurt, yapılan ilaçlama çalışmaları hakkında da bilgiler vererek, ilaçlama çalışmalarında ‘Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’ çerçevesinde Dünya Sağlık Örgütü tarafından onaylı, Sağlık Bakanlığı tarafından halk sağlığı alanında kullanılmak üzere ruhsatlandırılmış ilaçların kullanıldığını aktararak şöyle devam etti:

“Haşerelerin larva dönemindeyken uçmasına izin verilmeden kaynağından yok edilebilmesi için, bu alanlar 10-30 günlük periyodik aralıklarla ilaçlanmaktadır. Haşerelerin yoğunluğuna göre mayıs-ekim tarihleri arasında ise şehrin bütün cadde ve sokaklarında 8 gün arayla periyodik olarak soğuk sisleme yöntemiyle ilaçlama yapılmaktadır.”

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