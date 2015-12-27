‘Hasta-hane’yi Oynadılar
Üç ay önce İnsan Kaynakları Biriminin desteğiyle kurulan Turgut Özal Tıp Merkezi Tiyatro Grubu ilk gösterileri olan Hasta-hane adlı oyunu İnönü Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezinde sahneye koydu.
TÖTM Tiyatro Grubunun özgün eserleri olan oyuna İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemil Çelik, hastane yönetimi, akademisyenler, hastane personeli, hasta, hasta yakınları ve öğrenciler katıldı.
Beğeniyle izlenen oyun sonunda grup üyelerine İnönü Üniversitesi Rektörlüğü ve TÖTM yönetimi tarafından plaket verildi.
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