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Malatya Haber -

Hatay’dan Derece İle Döndüler

Hatay’dan Derece İle Döndüler
  • 29.04.2017
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Darendeli güreşçiler, Hatay’ın Yayladağı ilçesinde düzenlenen Yıldızlar Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası’ndan dereceyle döndü.

Şampiyonada 80 kilogramda yarışan ve birinci olan Muhittin Karakaya ile Mirza Karcı, Darende İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce’yi makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyet dile getiren Milli Eğitim Müdürü İnce, başarılı sporcularla gurur duyduklarını söyledi.

Gençlerin yeteneklerini geliştirmeleri ve potansiyellerini kullanmaları için herkesin üzerine düşen görevi yapması gerektiğini vurgulayan İnce, “Gençlerimizin güreşe yönelmesi, ata sporumuza olan ilgiyi arttırmaktadır. Başarılı genç güreşçilerimizin emeklerinin milli takım ile taçlanacağını umuyorum. Başarılarının devamını diliyorum.” diye konuştu.

İnce, genç güreşçilerden bundan sonraki şampiyonalarda da derece alacağına dair söz aldı.

İnce, güreşçilere çeşitli hediyeler verdi.

AA

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