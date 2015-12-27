‘Hayırlı Olsun’ Ziyareti
Malatya’nın Pütürge İlçe Kaymakamı Nuri Gezici, 30 Mart yerel seçimlerinde İlçe Belediye Başkanı olarak seçilen Mehmet Polat’ı makamında ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerinde bulundu.
İlçenin sorunlarını işbirliği ve istişare ile çözüme ulaştıracaklarını belirten İlçe Kaymakamı Gezici, Belediye Başkanı Mehmet Polat’a görevinde başarılar diledi.
Pütürge Belediye Başkanlığına seçilen Mehmet Polat ise, istişarelerle hizmet edeceklerini söyledi.
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