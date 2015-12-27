Hazırlıkları Sürdürüyorlar

Esenlik Malatya Belediyespor bayan ve erkek masa tenisi takımları, Türkiye Masa Tenisi Federasyonu’nun faaliyet programında yer alan 2012-2013 sezonu birinci yarı 1. Etap Süper Lig müsabakaları hazırlıklarını yoğun tempoda sürdürüyor.

İstanbul Tozkoparan Spor Salonu’nda 29-30 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Masa Tenisi Süper Lig müsabakalarında hem bayan hem de erkeklerde mücadele edecek olan Esenlik Malatya Belediyespor’da sporcular, antrenör Ömer Tekin nezaretinde çalışmalarına devam ediyor. İlk müsabakalarını Fenerbahçe ile oynayacak olan takımlar, 27 Eylül tarihine kadar Turgut Özal Kamp Eğitim Merkezi’nde çalışmalarını sürdürecek. Esenlik Malatya Belediyespor’da erkeklerde Miraç Kahraman, Mehmet Kalkan, Faruk Tekin, Alican Şeker ve Ahmet Gökdemir, bayanlarda ise Sedef Karadağ, Derya Tunca, Rukiye Yılmaz, Seda Kahraman ve Ayşe Arar müsabakalara katılacak.