Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Yeni Malatyaspor Divan Kurulu Başkanı Ahmet Çakır, Yeni Malatyaspor’un bu sezonki hedefinin şampiyonluk olması gerektiğini söyledi.

Yeni sezonla ilgili gazetecilere açıklamada bulunan Çakır, “Ciddi bir kaynak oluşturulabilir, destek bulunabilirse takım şampiyonluğa oynar. Ben takımın gelecek sezonda orta sıraların üzerinde olacağı kanaatindeyim. Ama burada yönetimin hedefi önemli. Alabileceği futbolcularla bunu kıyaslayacağız. Bu tamamen ekonomiye bağlı. Tabi sırf ekonomiyle de olmuyor. Ligde zaman zaman alt sıralarda bütçe ayırmış olan takımların şampiyon olduklarını görüyoruz” dedi.

“ŞARTLARIN İYİ DEĞERLENDİRİLMESİ LAZIM”

Başkan Çakır, şartların çok iyi değerlendirilmesi gerektiğini ifade ederek, “Kemik bir kadro oluşturulmalı. Yürekli, mücadele eden, sahada hırslı olan tecrübeli futbolculardan kadro oluşturulmalıdır. Bunların çok iyi dengelenmesi lazım” diye konuştu.

Geçen yıldan daha iyi bir takım oluşturulması gerektiğini dile getiren Çakır, “Malatya, futbolda potansiyeli her zaman yüksek olan bir il. Dolayısıyla da bunun iyi değerlendirilmesi gerekiyor. Takım, otoriteler tarafından Her zaman konuşulan ve hedefe oynayabilecek bir takım olarak görülüyor. Dolayısıyla da buna layık olmak lazım. Bunu aşağı götürmeden bir adım yukarı gitmemiz gerekiyor. Bu seneki hedef, geçen yıldan daha iyi bir takım oluşturmak gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“ARZUMUZ SÜPER LİGE ÇIKAN BİR TAKIM OLMASI”

Başkan Çakır, arzularının Süper Lige çıkan bir takım oluşması olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

“Tabi bütün hedef şampiyonluk olmalı. Keşke bizim istememizle olsa. Arzumuz Süper Lige çıkan bir takım olması. Aslında Süper Lig ile PTT 1. Lig’deki mücadelede denk. Süper Lige çıksak bu seneki yük neyse o yük devam edecek ama şehirde farklı bir atmosfer olacak. Bunun şehre getirisi de ciddi anlamda olacaktır. Hedef kesinlikle şampiyonluk olmalı ama ortaya bir şey koymadan, maddi bir bütçe oluşturmadan olmaz. Boş hedefler değil, kalıcı hedeflere yönelikte altyapıları ve bütün şartları da oluşturmak gerekiyor. Biz iyi olalım. Herkesin yönetimine, futbolcusuna güvenebildiği, stada gittiğinde futbola doyabildiği, seyir zevki olan bir futbolu da sahada görmek istiyoruz.”

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi