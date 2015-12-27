“Hedefimiz Vergi Bilinci Olmalı”
Malatya Vergi Dairesi Başkanı Yunus Poyraz ve beraberindeki heyet, Vergi Haftası nedeniyle Malatya Ticaret Borsası’na ziyaret gerçekleştirdi.
Ziyarette konuşan Vergi Dairesi Başkanı Yunus Poyraz, Vergi Haftası nedeniyle Malatya’daki meslek odalarını da ziyaret ettiklerini, bu vesileyle Ticaret Borsası Başkanını da makamında ziyaret ettiğini ifade etti. Malatya Ticaret Borsası Başkanı Gürsel Özbey ise yaptığı konuşmada, “Malatya’daki vergi bilincini yaygınlaştırmak ve kayıt dışılığı en aza indirmek ortak hedefimiz olmalı diye” konuştu.
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