Hedefteki Adam
Vizyon Tarihi: 12 Eylül 2014
Yapımı : 2014 – ABD
Tür : Gerilim
Süre: 108 Dak.
Yönetmen : Roger Donaldson
Oyuncular : Pierce Brosnan , Olga Kurylenko , Dominic Cooper , Bill Smitrovich , Luke Bracey
Senaryo : Michael Finch , Karl Gajdusek
Yapımcı : Pierce Brosnan , Beau St. Clair
Film Özeti
Başarısız bir davanın ardından işinden ayrılan emekli bir CIA ajanı olan Devereaux (Pierce Brosnan), çok özel bir görev için tekrar göreve çağrılır. Ancak bu zorlu görevde eski öğrencisi ile karşı karşıya gelecek, yüksek mevkilerdeki CIA yetkilileri ve Rusya’nın yeni seçilmiş devlet başkanını da içine alan bir komplonun ortasına düşecektir.
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