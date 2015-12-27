Hedefteki Adam

Vizyon Tarihi: 12 Eylül 2014

Yapımı : 2014 – ABD

Tür : Gerilim

Süre: 108 Dak.

Yönetmen : Roger Donaldson

Oyuncular : Pierce Brosnan , Olga Kurylenko , Dominic Cooper , Bill Smitrovich , Luke Bracey

Senaryo : Michael Finch , Karl Gajdusek

Yapımcı : Pierce Brosnan , Beau St. Clair

Film Özeti

Başarısız bir davanın ardından işinden ayrılan emekli bir CIA ajanı olan Devereaux (Pierce Brosnan), çok özel bir görev için tekrar göreve çağrılır. Ancak bu zorlu görevde eski öğrencisi ile karşı karşıya gelecek, yüksek mevkilerdeki CIA yetkilileri ve Rusya’nın yeni seçilmiş devlet başkanını da içine alan bir komplonun ortasına düşecektir.