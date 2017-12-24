Hentbol Doğu Grubu Malatya’da Başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Hentbol Kız-Erkek Doğu Anadolu grup müsabakaları başladı.

Battalgazi Spor Salonu’nda gerçekleşen müsabakalarda, Elazığ, Malatya, Ağrı, Tunceli, Muş, Iğdır, Bitlis ve Van illerinden 8 erkek ve kız takımı katıldı.

Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Sadi Fındıklı, müsabakalar öncesi yaptığı konuşmada, sporun gelişmesini ancak müsabaka sayısının artmasıyla olacağını kaydetti.

Sürekli antrenman yapmanın insanı bir yere kadar yükselteceğini, ulusal ve uluslararası derecelere ulaşmak için fazla sayıda müsabaka ve maç tecrübesine dayandığını anlatan Fındıklı, şöyle konuştu:

“Zaten Anadolu yıldızlarının mücadelesinde beklenen budur. Umuyoruz ki gelecekte içimizde milli sporcular, elit sporcular çıkacaktır. Onun için bu müsabakaları zaten ciddiye almış gelmişsiniz. Bu ciddiyetle devam etmesini bundan sonraki müsabakalara finallere gitmesini katılmış olmasını Türk Hentboluna faydalar getireceğini unutmamamız gerekir. İlimize güle oynaya geldiniz, müsabakalar sonrasında ilinize kazasız belasız güle oynaya dönmenizi diliyorum.”

AA