“Hep Birlikte Mutlu Sona Ulaşacağız”

Evkur Yeni Malatyaspor’un Teknik Direktörü İrfan Buz, Pazar günü Malatya İnönü Stadı’nda Boluspor ile oynayacakları karşılaşmayı kazanıp Süper Lig’e çıkmak istediklerini ifade etti.

Tecrübeli teknik adam, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri’nde sezonunu değerlendirmesini yaparak, gelinen süreçle ilgili açıklamalarda bulundu.

Evkur Yeni Malatyaspor’daki ilk sezonuna değinen Buz, “Biz buraya geldiğimizde 7 müsabakada 5 puanı olan bir Yeni Malatyaspor ile karşı karıyaydık. ‘Kesin düşecek gözüyle’ bakılan bir takım vardı. Burada gerçekten zor şartlar altında hep beraber çok güzel işler yaptığımızı düşünüyoruz. İlk senemizde düşme potasını bırakın neredeyse Play-Off potasını yakalıyorduk” diye konuştu.

“ÇOK İYİ BİR KADRO KURDUK”

TFF 1. Lig’de takımın ikinci senesinde iyi bir kadro kurarak, sezona iyi hazırlandıklarını ve iyi başladıklarını ifade eden deneyimli çalıştırıcı, “İkinci senemizde de çok iyi bir takım kurarak, yönetimimiz ve sportif direktörümüz Ali Ravcı ile birlikte hep beraber işimize sarıldık. Çok iyi bir takım kurduğumuzu düşünüyoruz. İyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Akabinde ilk maçlarımızı kazandıktan sonra iyi bir ivme yakaladık. Devre arasına kadar iyi bir çıkış yakalamıştık. Devre arasından 1-2 maç evvel biraz düşüşümüz vardı ama Boluspor galibiyetiyle bu olayımızı bitirdik. Akabinde de devre arası transferlerimizi yaptık. Nokta transferler yaptığımızı düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

“İSTANBUL’DA 4’TE 4 YAPTIK”

Buz, ligde 32 haftalık bölümde 60 puan topladıklarını ve avantajlı bir şekilde lider durumda bulunduklarını anımsatarak, Boluspor maçını da kazanıp mutlu sona erişmek istediklerini kaydetti.

Malatya İnönü Stadı’nın zemininin futbol oynamaya elverişli olmadığı dönemde bazı iç saha maçlarını İstanbul’da oynadıklarını ifade eden Buz, “Sahamız maalesef oynanmayacak durumdaydı, bu nedenle bir İstanbul maceramız vardı. İstanbul’da 4 maç oynadık ve 4’te 4 yaptık. O da bizim açımızdan çok önemliydi. Oradaki taraftarlarımıza bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. 27 hafta liderdik ve buraya kadar geldik. Pazar günü Allah nasip ederse kazandığımız taktirde Boluspor maçını Süper Lig’e çıkacağız” dedi.

“ÇOK KALİTELİ BİR LİG”

Evkur Yeni Malatyaspor’un başında iki sezon TFF 1. Lig’de görev yapan Buz, ligin kalitesinin yükseldiğini belirtti.

Takımların hedefleri doğrultusunda büyük bütçelerle lige başladıklarını dile getiren tecrübeli teknik adam, şunları söyledi: “TFF 1. Lig’de kalite çok ön planda. Takımlar çok önemli bütçelerle bu işin içine girdi. Eskişehir, Sivas, Göztepe, Gaziantep, Adana Demirspor, Boluspor iyi bir bütçeyle lige girdi. Çok ciddi rakipler vardı. Bizim bütçemizle kıyaslandığında tabi çok farklı bütçelerle lige girdik. Çok kaliteli bir lig olduğunu düşünüyorum.”

“EN ÇOK BANDIRMASPOR MAÇINA ÜZÜLDÜM”

Buz, sezon içerisinde en çok Bandırmaspor deplasmanında aldıkları farklı mağlubiyete çok üzüldüğünü kaydetti.

Ligde her şeyin kendi ellerinde olduğunu, Boluspor maçını kazanıp Süper Lig’e çıkacaklarını ifade eden Buz, “En çok üzüldüğüm maç, 5-0 yenildiğimiz Bandırmaspor maçıydı. 4 gün evvel içeride Göztepe maçını kazanıyorsunuz. Bandırmaspor mağlubiyetini bizim açımızdan ‘kötü’ olarak nitelendiriyoruz. Böyle 3-4 tane kötü oynadığımız maç vardı. Ancak tüm sezona baktığımızda biz burada çıkıp ligi sürklase (sınıf bindirmek, açık farkla üstün gelmek) edeceğiz diye bir şey söylemedik. O yüzden bunlarda çok normaldi ama Bandırmaspor maçında alınan mağlubiyete çok üzüldüm. Ama onun arkasından da önemli bir Adana Demirspor maçı vardı. Önemli müsabakaları kazandık, bazı müsabakaları da kaybettik. Çok şükür şimdiye kadar 60 puan topladık. Her şey kendi elimizde, Boluspor’u yendiğimiz taktirde veya son 2 maçta 2 puan aldığımızda Süper Lig’de olacağız. İnşallah Süper Lig’e çıkacağız” şeklinde konuştu.

“MALATYA İNÖNÜ STADI’NDA İKİ KERE MAÇ OYNADIM”

Boluspor maçıyla birlikte Malatya İnönü Stadı’na da veda edeceklerini anımsatan deneyimli hoca, Malatya İnönü Stadı’nda teknik direktörlüğünün yanı sıra futbol olarak da anısının bulunduğunu belirtti.

İnönü Stadı’nda oyuncu olarak iki defa maça çıktığını dile getiren Buz, şunları kaydetti: “Malatya İnönü Stadı’nda bende oyuncu olarak Vanspor ve Sakaryaspor ile burada iki müsabakaya çıkmıştım. 1993 ve 1994 yılında burada maç oynamıştım. Tabi ki çok önemli müsabakalara sahne olan tarihi bir yer. Taraftarlarımızla birlikte inşallah güzel bir veda yapacağız. İnşallah hem Süper Lig’e çıkacağız hem de görkemli bir veda olacak. Malatya İnönü Stadı’nda bütün maçlarımızı unutamadık. Göreve geldiğimizde içeride oynadığımız bütün maçlar çok önemliydi. Benim için çok ayrı bir yer olacak. İnşallah Boluspor maçıyla birlikte Süper Lig’e çıktığımızda burada çok güzel anılarımız olacak.”

“HEP BİRLİKTE MUTLU SONA ULAŞACAĞIZ”

Boluspor maçı öncesi taraftarlara çağrıda bulunan Buz, Boluspor maçını kazanıp, hep birlikte mutlu sona ulaşacaklarını ifade etti.

Tecrübeli teknik adam, “Taraftarlarımızı bizi desteklesinler. Bu saatten sonra onlarda havaya girdiler. İnşallah Cenabı Allah bizi muvaffak eyler. Boluspor müsabakasını da kazandığımızda hep birlikte mutlu sona ulaşmış olacağız.

Çok uzun bir maratondu. Daha da devam ediyor. Boluspor ile oynadıktan sonra Sivas’a gideceğiz. Taraftarlarımız sonuna kadar desteklesinler, güzel ve görkemli olsun, bizim camiamıza da yakışır bir şekilde olsun. Tatsız olaylarda yaşadık. Bandırmaspor maçından sonra tatsız olaylarda yaşadık ama bunu bütün Malatya’ya mal etmiyoruz. İnönü Caddesi’nde gezmeye gittiğimde insanların çok sıcak kanlı olduğunu görüyorum. Bende onları seviyorum. Onların dualarıyla buraya kadar geldik. Ne mutlu bize ki onlara bunu sağlayabildik. Malatya’nın marka değeri yükselecek, herkes mutlu olacak. Bizler gelip geçiciyiz ama Malatyalılar hep kalacak. Malatya’yı bu zirveye taşımak eğer bize nasip olursa gerçekten çok ama çok mutlu olacağız” diyerek sözlerini tamamladı.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi