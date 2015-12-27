“Her Babayiğidin Harcı Değil”

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, AKP İl Başkanı Hakan Kahtalı ve partili yöneticiler Doğanyol ilçesinde ziyaretlerde bulunarak mahalle muhtarları ile toplantı yaptılar.

HÜKÜMET KONAĞI HİZMETE GİRDİ

Çalık ve Çakır ile Kahtalı ilk ziyaretlerini Doğanyol Kaymakamı Serdar Karal’a yaptılar. Selçuklu mimarisi ile yapılan Doğanyol Hükümet Konağı’nın yeni binasında gerçekleşen ziyarette Kaymakam Karal, “Yeni hizmet binamız yaklaşık 2 yıl süren bir inşaat çalışması sonrasında 2 Şubat’tan itibaren hizmete girdi” dedi.

Büyükşehir Belediye başkanı Çakır, Doğanyol Hükümet Konağı’nın güzel bir bina olduğunu belirterek, “Doğanyol’a bir prestij katmış. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Yapılacak hizmetleri birlikte istişare ederek çalışmalar yürüteceğiz” dedi.

Çalık ise ziyarette yaptığı konuşmada, “Doğanyol ilçemize yeni Hükümet Konağı hayırlı olsun. Hükümet Konağı yeni hizmete girdi. Ata, dede, baba, anne memleketim Doğanyol’a ve tüm Malatya’ya getirmiş olduğumuz hizmetler bizi nasıl mutlu ediyorsa, Doğanyol’a getirmiş olduğumuz hizmetlerde beni çok mutlu etti. Burası gerçekten Doğanyol’a bir prestij katacak. Emeği geçen bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kaydetti.

MAHALLE MUHTARLARI İLE TOPLANTI

Mahalle Muhtarları ile yapılan toplantıya Doğanyol Kaymakamı Serdar Karal, Doğanyol Belediye Başkanı Recep Gülbey, Karayolları, Sağlık, Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri de katıldı.

Doğanyol Kaymakamı Serdar Karal, toplantıda ilçenin sorun ve taleplerini görüşeceklerini dile getirirken, Doğanyol Belediye Başkanı Recep Gülbey, yapılan toplantının ilçeye çok faydalı olacağını ifade etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, “İlçelerimizde büyük oranda MASKİ’nin yapılanmasını, itfaiye hizmetlerinin gelebileceği şekilde araç ve gereç dağılımlarının takviye edilmesi gerekiyor. Konkasör tesislerinin oluşması, seyyar sıcak asfalt plentini kazandırıyoruz. Mucuru her bölgede üreteceğimiz için alt yapı hizmetlerini daha ucuza mal edeceğiz ve daha yoğun ve kaliteli iş fırsatı bulacağız” diye konuştu.

AKP İl Başkanı Hakan Kahtalı, büyükşehir ile birlikte alt yapının oluşturulmasıyla hizmetlerin daha hızlı ve kaliteli bir şekilde vatandaşa sunulacağını kaydetti.

ÜKP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Doğanyol ilçesindeki sorunları masaya yatırdıklarını belirterek, “Muhtarlarımızın taleplerini konuştuk. Bu toplantıyı Doğanyol’un hükümet konağında yapıyoruz. Binlerce kez şükürler olsun, Allah kurucu genel başkanımız ve cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dan, Başbakanımız Sayın Ahmet Davutoğlu’ndan binlerce kez razı olsun, böyle binalar yapmak her babayiğidin harcı değil. Binaların içini doldurmakta her babayiğidin harcı değil. Ben bütün yiğit kardeşlerime canı gönülden teşekkür ediyorum. Hizmetleriniz için ellerinize sağlık. Mahalle Muhtarlarımıza da teşekkür ediyorum” ifadelerini kaydetti.