“Her Kanat Çırpışları Şehitlerimize Bir Fatiha Olsun”

Malatya’da Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Zeytin Dalı Harekatı için gökyüzüne bin adet güvercin bırakıldı.

Kümeste ve Kafeste Beslenen Evcil Kanatlı Hayvanları Koruma Derneği tarafından İnönü Kapalı Çarşısı Üzeri 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda Afrin Zeytin Dalı Operasyonunda görev yapan askerler ve şehitler anısına yaklaşık bin adet güvercin gökyüzüne salıverildi.

Malatya bölgesine has olan paçalı güvercinler kutulardan çıkartılarak gökyüzüne bırakıldı.

Kümeste ve Kafeste Beslenen Evcil Kanatlı Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Haydar Adıgüzel, “Türk askerimize, Mehmetçiğimize ve şehit olan bütün askerlerimiz için güvercinlerimiz ile destek verip, dualarımızı gökyüzüne bırakmak istiyoruz. Malatya kuşçuları olarak Mehmetçiğimizin arkasındayız, bizlerin de arkalarında olduğunu bilsinler, o kadar.” dedi.

Dernek Başkan Yardımcısı Faruk Ünalan’da “Sadece Malatya’mıza has olan Malatya paçalı güvercinlerini gökyüzündeki her kanat çırpışı şehit olmuş her askerimize bir Fatiha olsun.” İfadesini kaydetti.

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com