‘Herhalde Bu Kent Bu Güce Sahiptir’

Malatyaspor Genel Sekreteri ve Basın Sözcüsü Ali Cengiz, Teknik Direktör Fahrettin Ömeroviç ile birlikte katıldığı toplantıda, çeşitli konulara değindi.

Cengiz, bir soru üzerine, kulübün ve yönetimin imkânları ölçüsünde ödemeler yapıldığını belirtip Bugün de (30 Kasım Cuma) bir ödeme yapılacak dedi.

Cengiz, hedef konusunda Futbolcuların motivasyonunu üst seviyeye çıkarmak için elbette ki bir hedefin olacak. Gerek yönetim olarak gerek teknik heyetin olarak hedefin olacak. Hedef olmaksızın futbolcuların performansını yüksek tutmak mümkün değil. Ama hedef koyarken takımın ekonomik gücünü de göz önünde bulundurmak lazım dedi.

İlhan Kavukun Malatyaspor Başkanlığına gelişini değerlendiren Cengiz şu ifadeleri kullandı:

İlhan Kavukun Malatyaspor Kulüp Başkanlığına gelişini göz önünde bulundurursak, 15 trilyonluk bir borcu olan kulübün riskini İlhan Kavuk ve 21 kişilik Malatyaspor yönetim kurulu kaldıramaz. Bunu açık söylemek gerekir. Sayın Kavuk da buraya gelirken, özellikle Mehmet Amcadan bahsediyorum (işadamı, Yeşilyurt Belediye Başkanı, İlhan Kavukun babası), Malatyanın Mehmet Kavuk ve Kavuk ailesine çok büyük bir teveccühü vardı. Bu işi düzlüğe çıkarabilirse, İlhan Kavuk toparlar diye. İlhan Kavuk gibi bir işadamı Malatyasporda bu riske girdi. Girerken niçin girdi? Malatya insanının bu aileye teveccühünden dolayı.

Malatyaspora bundan sonra Malatyadan bir başka insanların kulüp başkanı olabilmesi için şu anda ne yapılması gerekiyor? Büyük bir özveriyle bu yükün altına giren Sayın Kavuka Malatyalıların destek olması gerekiyor. Elbette ki bu destek olursa sizin belirttiğiniz transferlerin ve Malatyasporun hedefini daha yüksek tutmasına etken olur. Bunun için Malatya kamuoyunun sabretmesini ve bizlere inanmasını bekliyoruz.

Cengiz şöyle devam etti:

Devre arasında hocamızın mutlaka eksik bölgelerle ilgili düşünceleri olacak. Ama bunun içerisinde Malatyasporu hedefinden şaşırtmayacak ve Malatyasporun ekonomik durumuna göre transferler yapılacak. Mevcut futbolcu arkadaşlarımızın, Malatyasporu ekonomik sıkıntıya sokmadan yapılacak takviyelerle, hedefin kendiliğinden geleceğine inanıyorum. Şu andaki Malatyaspor kadrosu bunu kaldıracak ve bu hedefe oynayabilecek güçte olduğunu iddia ediyorum. Ama sıkıntı: Ligin son 3 haftası gelmiş, hiçbir futbolcu arkadaşımız peşinatını almamış. Öncelikle bu sıkıntıyı ortadan kaldırmadan bu futbolculardan ve bu ekipten bir şey beklemek mümkün değil. Öncelikle tek hedef olarak ekonomik sıkıntıların giderilmesi noktasında çalışıyoruz. Ama bu çalışmaları yaparken Sayın Kavuk ve yönetiminden tek başına bir şey beklemek mümkün değil. Kimsenin elinde sihirli değnek yok.

Cengiz, Malatya Belediye Başkanı Cemal Akının, Esenlik aracılığıyla verilen 7,5 trilyon liralık reklâm parasının takibini yapmadığı için eleştirildiğini anımsatıp, Kavuk yönetiminin bu konudaki sıkıntıları önlemek için Belediye Başkan Yardımcısı Sırrı Günaydını Mali İşler Sorumluluğuna; Belediye Meclis Üyesi ve Başkan Vekili Muammer Özpolatın, Malatyasporun operasyonları yürüttüğü Sportif AŞ sorumluluğuna getirdiğini anlattı. Kavuk, Malatyaspor 1 lira harcama yapsa bunun Sırrı Günaydının bilgisi dâhilinde yapılacağını belirtti.

Cengiz, ayrıca belli dönemlerde Malatyasporun girdisi ve çıktısını içeren bilgilerin Vali ve Belediye Başkanına sunulacağını söyleyip Bu bilgileri basınla da paylaşacağız. Önce insanların bize inanması lazım. Malatya halkı inanabileceği bir ekibi karşısında görürse, destekler. Herhalde 800 bin nüfuslu bir şehir TFF 1. Ligde bir takımın yükünü kaldıracak güce sahiptir dedi.

Ali Cengiz, Belediye Başkanı Cemal Akının Sakaryaspor maçında yaptırdığı anonsla taahhüt ettiği Esenlik reklâmı sözünü bir an önce hayata geçirmesini istedi.