“Herkese İhtiyacımız Var”

CHP İl Kongresi’nde başkan adayı olarak yarışan Hasan Bülent Özkan’ı ziyaret eden CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, “2019 seçimlerinde daha iyi bir iktidar kurmak için bu partide herkese ihtiyacımız var dolayısıyla hiç kimseyi kaybetme gibi bir lüksümüz olamaz” dedi.

CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, geçtiğimiz günlerde yapılan kongrede başkan adayı olan Hasan Bülent Özkan’ı ziyaret ederek demokratik bir seçim geçmesine verdiği destekten dolayı kendisine teşekkür etti. Ziyarette konuşan Başkan Enver Kiraz CHP Malatya İl Başkanlığı kongresinde Hasan Bülent Özkan’ın da başkan adayı olarak yarıştığını anımsatarak, “İl kongresini geride bıraktık, bugün de kongremize katkı sunan ve kongremizin daha demokratik bir ortamda geçmesine katkı sunanlara teşekkür ziyaretleri yapıyoruz. Bu ziyaretlerin ilkini kongrede demokratik bir ortamda yarıştığımız, adayımız Hasan Bülent Özkan’a yapıyoruz. Ben kongremize sunduğu destekten dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Ülke olarak zor bir dönemden geçiyoruz. Bu açıdan CHP’nin verdiği mücadele önemli, bu noktada 2019 seçimlerinde daha iyi bir iktidar kurmak için bu partide herkese ihtiyacımız var dolayısıyla hiç kimseyi kaybetme gibi bir lüksümüz olamaz. Bu noktada herkesle el el kol kola yürüyeceğiz ki partimizi ve ülkemizi iktidara taşıyalım” şeklinde konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Hasan Bülent Özkan ise, “Parti herkesin partisi, bu seçim süreçleri de hizmetin bir parçasıdır. Sırası gelen hizmetini yapıp partiyi diğerine teslim etmelidir, anlayışımız bu olmalı. Kimseyi kırmadan dökmeden siyaset yaparsak partimizi daha üst noktalara taşıyabiliriz. Bu seçimde delegelerimizin takdiri bu olmuştur. Biz de bu karara saygı duyuyoruz” diye konuştu.

iha