Hırsızlık Şüphelisi Tutuklandı
Malatya’da çeşitli tarihlerde 5 ayrı eve girerek elektronik eşya ve çeşitli eşyalar çaldığı tespit edilerek yakalanan şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgilere göre, Malatya’da 5 ayrı evde meydana gelen hırsızlık olaylarının faili yakalandı. 5 ayrı eve girerek, özellikle televizyon, bilgisayar, tablet gibi elektronik eşyalar ile çeşitli malzemeler çaldığı belirlenen H.B.B., Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ekiplerince yakalandı.
Şüpheli ile birlikte çalmış olduğu malzemelerde ele geçirilerek sahiplerine teslim edildi.
Asayiş Şubesi’ndeki sorgusunun ardından Adli makamlara sevk edilen şüpheli H.B.B., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com
Yorumlar
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AYNEN
Bir kaç gün sonra bir kacgun sonra bırakırlar bizim apartmana aynı adam 5 kez girdi 1 hafta sürmeden geri bıraktılar dolandırıcılık ve hırsızlık suç değil bu ülkede