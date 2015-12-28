Hırsızlıktan 2 Tutuklama

Malatya’da hırsızlık olaylarına karışan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine konuldu. Hırsızlık şüphelilerinin 16 ve 17 suçtan kayıtları bulunuyor.

İlk olay, merkez Hamidiye Mahallesinde meydana geldi. H.A. adlı vatandaşın 200 TL parası ile O.O. adlı vatandaşın 2 bin TL parası ile kimlik ve banka kartlarının çalınması ile ilgili olarak, 17 ayrı suçtan kaydı bulunan N.K. adlı şüpheli yakalandı. N.K. sorgusunun ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İkinci olay ise merkez Ataköy Mahallesinde yaşandı. F.Z. adlı vatandaşa ait büfeye girerek çok miktarda muhtelif sigaralara çaldığı tespit edilen M.A. adlı şüpheli yakalandı.

Toplam 17 ayrı suçtan kaydı bulunan M.A. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine kondu.