Hitman: Ajan 47
Vizyon Tarihi: 21 Ağustos 2015
Yapımı : 2015 – ABD
Tür : Aksiyon , Gerilim , Suç
Süre: 96 Dak.
Yönetmen : Aleksander Bach
Oyuncular : Rupert Friend , Hannah Ware , Zachary Quinto , Ciaran Hinds , Thomas Kretschmann
Senaryo : Skip Woods , Michael Finch , Kyle Ward
Yapımcı : Charles Gordone , Alex Young
Diğer Adı : Agent 47
Film Özeti
Agent 47, tam bir ölüm makinesi olacak şekilde tasarlanmış bir suikastçidir. Ancak çok güçlü bir holding, ajanın arkasındaki sırrı çözüp kendi suikastçiler ordusunu kurmak istemektedir. Ajana bu görevde Katia adlı bir kadın yardımcı olacaktır, Katia bir yandan babasını bulmaya çalışmaktadır.
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