Hitman: Ajan 47

Vizyon Tarihi: 21 Ağustos 2015

Yapımı : 2015 – ABD

Tür : Aksiyon , Gerilim , Suç

Süre: 96 Dak.

Yönetmen : Aleksander Bach

Oyuncular : Rupert Friend , Hannah Ware , Zachary Quinto , Ciaran Hinds , Thomas Kretschmann

Senaryo : Skip Woods , Michael Finch , Kyle Ward

Yapımcı : Charles Gordone , Alex Young

Diğer Adı : Agent 47

Film Özeti

Agent 47, tam bir ölüm makinesi olacak şekilde tasarlanmış bir suikastçidir. Ancak çok güçlü bir holding, ajanın arkasındaki sırrı çözüp kendi suikastçiler ordusunu kurmak istemektedir. Ajana bu görevde Katia adlı bir kadın yardımcı olacaktır, Katia bir yandan babasını bulmaya çalışmaktadır.