‘Hizmet Veremez Hale Geldiler’

CHP Malatya Milletvekili Mevlüt Aslanoğlu, CHP İl başkanı Celal Berktaş, Merkez ilçe başkanı Salih Özdemir ve Akçadağ Ören Belde Belediye başkanı Aziz Bakır ile birlikte yaptığı basın toplantısında son bir aylık gündem konuları ile görüşlerini ve iktidara yönelik eleştirilerini dile getirdi.

Aslanoğlu  İlçe ve belde belediyelerin anahtarlarını kime teslim edeceğiz bilemiyorum diye başladığı konuşmasını  TÜİKin açıkladığı rakamlara göre ilimizde 15 belediyenin nüfusu 2000in altında. Belediyelere verilen paylar nüfus oranlarına göre her ayın 15inde verilir. Bugün parti ayırımı yapmadan görüştüğüm ve çoğunluğu ilçe belediye başkanlarından aldığım rakamları veriyorum: Geçtiğimiz aylarda 80 bin YTL alan belediyenin payları 40 bin YTL, 26 milyon YTL alan 9 bin YTL, 40 bin YTL alan 12 bin YTLye 48 bin YTL alan 14 bin YTLye, 30 bin YTL alan 4 bin YTLye ve 60 bin YTL alan 14 bin YTLye düşmüş. 26 personelin çalıştığını varsayarsak asgari ücretten alacağı ücret 13-14 bin YTLyi geçiyor. Bu durumda belediyeler nasıl hizmet verecekler? Bu belediyeler hizmet veremez duruma getirilmişlerdir. Mazot paralarını, benzin paralarını, esnaflardan aldıkları mal ve hizmetlerin karşılığındaki paralarını nasıl ödeyecekler? Bu belediye başkanlarının onuruyla gururuyla oynamaktır. Belediye Yasası çıkmadan yapılan bu uygulama tek kelime ile acımasızlıktır. diye sürdürdü.

Aslanoğlu ayrıca TÜİK tarafından yapılan sayımın objektif

yapılmadığını öne sürerek, Örneğin Hasançelebinin yaz nüfusu 4000-4500ün üzerindedir ama TÜİKin yaptığı sayımda 2000in altında görünüyor, böyle bir uygulama ile belediyelere yazık ediliyor dedi.

Aslanoğlu, basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. Bir basın mensubunun Geçtiğimiz günlerde Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer Çağlayanın Malatya ziyareti oldu. Siz yoktunuz bunun sebebini öğrenebilir miyiz? sorusuna, Aslanoğlu  Siyasette anlayışımız Malatya bir bütündür. İktidarı ve muhalefeti ile Bakan da tüm ülkenin bakanıdır. Bir bakan bir ili ziyaret edeceği zaman o ilin tüm milletvekillerini arar. Bu bir siyasi etiktir ve kuraldır. Ama geçtiğimiz dönemde de bu dönemde bu kurallar ihlal ediliyor. yanıtını verdi.

Milletvekili Aslanoğlu, Kayısı ve Kayısıbirlikle ilgili bir soruya ise İktidar partisi artık kayısının adını ağzına almasın. Türkiyede kapatılan başka bir birlik var mıdır? 5 yıldır kayısıyla ilgili ve Malatya çiftçisine herhangi bir çözüm üretilmemiştir. Kayısı Birlik, Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bağlı bir kurumdur. Eğer orada bir hata yapılmışsa bu araştırılır ve çözüme kavuşturulurdu. Ancak çözüm üretilmeden, dükkan kapatılmıştır.” dedi.

CHP İl başkanı Celal Berktaşta , Sanayi ve Ticaret Bakanının ilimize yaptığı geziye ilişkin soruyu yanıtlarken,  Konuyu TVden izledim, tam bir felaket. Bir işadamının Başbakana yazdığı mektup okunuyordu, mektubun girişinde Başbakana övgüler vardı. Tabii ki milletvekillerimizin yüzünde gülücükler, ne zaman ki mektupta ‘Yaşanan ekonomik kriz nedeniyle Fabrikamda 2500 işçiyi işten çıkarmak, ücretsiz izin vermek zorunda kaldım ..’ ifadeleri okununca milletvekillerinin hepsinin yüzü asıldı yani tam bir felaketti ve çok üzüldüğüm bir görüntü idi diye yanıtladı.