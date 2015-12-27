Hüseyin Hoca Toprağa Verildi

Araştırmacı- Yazar, Şair, emekli öğretmen Hüseyin Çolak’ın cenazesi Şehir Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Malatya’nın eğitim ve kültür hayatına önemli katkılar sunan, çok iyi bildiği Osmanlıca’dan tercüme ettiği belgelerle Malatya tarihi konusunda önemli çalışmalara imza atan 74 yaşındaki Çolak, kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü Turgut Özal Tıp Merkezi’nde vefat etmişti.

Çolak’ın cenazesi, Salı günü Şehir Mezarlığı Camii’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şehir Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Cenaze törenine Çolak’ın ailesi ve yakınları, Battalgazi Kaymakamı A.Kadir Demir, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya eski belediye başkanı Cemal Akın, AKP İl Başkanı Mustafa Şahin ile kalabalık bir topluluk katıldı.

Çolak’ın cenaze namazından sonra, Şehir Mezarlığı Camii’nde ayrıca Ömer Tuncal, Mehmet Tunç, Ahmet Gürkan, Kamber Öztürk, Zeliha Avşar ve Meyrem Can adlı vatandaşların da cenaze namazları kılındı.

Bu arada Malatya Kültür Yaşam Derneği Başkanı Yaşar Karaaslan da, Çolak’ın vefatı nedeniyle şu açıklamayı yaptı:

“İlimiz yazın kültürü dünyasının önemli kişiliklerinden biri olan Hüseyin (Çolak) hocamızı yitirdik.

1950li yılların ortalarında başlayan yazın kültürü yaşamını aralıksız olarak yarım asırdan fazla sürdüren Hüseyin Hoca, Araştırmacı kişiliği ve çok iyi derece de Osmanlıca bilmesi nedeniyle, Osmanlıca Belgeler ağırlıklı olmak üzere ilimize bir çok eser kazandırmış ve kazandırdığı eserlerle ilimizin kültürel hazinesinin yok olmasının önüne geçtiği gibi genç kuşaklara da yol gösterici olmuştur.

1960lı yılların ortalarında 1. basımı yapılan MALATYA adlı kitabının genişletilmiş şekliyle 2. basımı için yaklaşık 30 yıldır sürdürdüğü çalışmasının son aşamasına gelen Hüseyin Hocamızın aniden rahatsızlanıp tedavi görmesi ve akabinde zamansız vefatı Malatyalı Kültür ve Sanat dostlarını yakından üzmüştür.

Kültür Yaşam Derneği olarak Hüseyin Hocamıza Allahtan rahmet, eş- dost ve yakınlarına başsağlığı dileriz.”