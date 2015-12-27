İGM de ‘Teşekkürle’ Uğurlandı!

Malatya İl Genel Meclisi Mart ayı oturumuna devam etti.

Abdurrahman Atay Başkanlığı’nda, İl Özel İdaresi toplantı salonunda yapılan oturuma Vali Halil İbrahim Daşöz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sami Er, kamu kurum ve kuruluş müdürleri de katıldı.

İl Genel Meclisi üyelerine bir konuşma yapan Vali Halil İbrahim Daşöz, İl Genel Meclisi’yle birlikte Malatya’ya çok güzel hizmetlerde bulunduklarını söyledi. İl Genel Meclisi’nin üç yıllık çalışmasında bulunduklarını belirten Daşöz, “Sizlerle çok sık bir arada olamadık. 4 defa sizlerin huzuruna çıktım. Sizlerle çalışmaktan dolayı büyük gurur duydum. Ben, sizleri şu partili bu partili diye değil, aile olarak gördüm. Allah hepimize birlikte aynı şehre hizmet etmeyi nasip etti. İlimizde güzel bir dönem geçirdiğimize inanıyorum. Bir kısım arkadaşlarımız gelecek dönem aramızda olmayacak. Ben sizlerle çalışmanın büyük bahtiyarlığını yaşadım. Ben bütün arkadaşlarımıza Malatya adına teşekkür ediyorum. Bundan sonraki yaşantınızda mutluluk ve başarılar temenni ediyorum. Bizlerde burada daimi değiliz. Ancak gönlümüz, kapımız ve dostluğumuz sizlere sonuna kadar açık olacaktır” dedi.

Mahalli idarelerin bu dönemde büyük bir reform yaşadığını kaydeden Daşöz, “Bu yeni yapılanmayı en sağlıklı gerçekleştiren illerden biriyiz. Geçmişte makam güzel, mevki güzeldi. Ancak 100 liralık paraya 10 liralık iş yapılıyordu. Bunun da bir çarpıklık olduğunu her vicdan sahibi görüyordu. Bu geçiş döneminde önemli gelişmeler oldu” diye konuştu.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sami Er ise, çalışmalarından dolayı İl Genel Meclisi üyelerine teşekkür ederek, “Bazı üyelerimiz gelecek dönemde aramızda olmayacak. Bizler, birer kardeşiniz ve arkadaşınız olarak buradayız. Bölgenizde yaşanan her problem için bize gelebilirsiniz. Burada bir arkadaşınız ve kardeşiniz olduğunu her zaman bilin. Ben tekrar çalışmalarınızdan dolayı herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

İl Genel Meclisi Başkanı Abdurrahman Atay ise, Başarılı bir çalışma dönemi geçirdiklerini ifade ederek, “Başarılı çalışmaların önümüzdeki yıllarda da devamını diliyoruz. 5 yıl boyunca büyük özveri ve performansla başarılı çalışmalar yaptık. Geçmiş yıllara oranla İl Özel İdaresi’nin disiplinli ve itibarlı duruşunu arttırarak devam ettirdik” diye konuştu.

Mart ayı oturumunda İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sami Er, Malatya İl Özel İdaresi 2008 yılı faaliyet raporu hakkında bilgiler verdi. İl Özel İdaresi tarafından yapılan hizmetler hazırlanan bir kitapçıkla üyelere dağıtılırken, İl Genel Sekreteri Sami Er de slayt eşliğinde üyelere detaylı bilgiler verdi. 2008 Yılı sonu itibariyle net ödenek tutarının 108 milyon 123 bin TL olduğunu kaydeden Er, “2007 yılından 15 milyon 773 bin TL devir gerçekleşmiştir. 2008 yılı İl Özel İdaresi bütçesi 27 milyon TL’dir. Bakanlıklardan tahsis edilen miktar ise, 65 milyon 350 bin TL’dir” dedi.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sami Er’in, İl Özel İdaresi 2008 Yılı Faaliyet Raporu hakkında verdiği bilginin ardından, rapor oylamaya sunuldu. İl Özel İdaresi’nin 2008 Yılı faaliyet raporu oy birliğiyle kabul edildi.

Gündemin bir diğer maddesi olarak, Derme Sulama Birliği tarafından sulama sorunu yaşanmaması için teklif ettiği İl Özel İdaresi makineleriyle sondaj açma konusu görüşüldü.

Konuyla ilgili olarak Meclis’te bir konuşma yapan Vali Halil İbrahim Daşöz, “Son iki yılda ilimiz geçmiş dönemlere nazaran yoğun bir kuraklık dönemi yaşamaktadır. Şuana kadar olan veriler de ise, Şubat ayı hariç yağış ortalamasının gerisindeyiz. Yağış dönemi bitmiş değil ama kar yağışını da çok olası görmüyoruz. Yer altı ve yer üstü sularında ciddi sıkıntılar var. Bu nedenle Battalgazi ve Derme Sulama Birliklerine lojistik destek sağlamamız çok önemli. Ancak sondaj çalışmalarının da gelişi güzel yapılmaması gerekiyor. Açılacak sondajların sulama tesisi ve bahçelere yakın olması gerekmektedir” dedi.

Vali Daşöz’ün konuşmasının ardından öneri oylamaya sunuldu. Öneri, oy birliğiyle kabul edildi.

Meclis oturumunun sonunda Vali Halil İbrahim Daşöz, İl Genel Meclisi Başkanı Abdurrahman Atay ve Meclis Üyelerine yaptıkları çalışmalardan dolayı birer plaket verdi. İl Genel Meclis Başkanı Abdurrahman Atay da, İl Genel Meclisi’ne desteklerinden dolayı Vali Halil İbrahim Daşöz’e plaket sundu.