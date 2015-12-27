İGM- Vali Karşı Karşıya!.

Malatya İl Genel Meclisi’nde, Vali Ulvi Saran’ın onaylamayıp 2. kez iade ettiği 2011 yılı bütçesi tekrar görüşüldü.

İl Özel İdaresi toplantı salonunda Naci Şavata başkanlığında düzenlenen oturumda 2011 yılı bütçesi Malatya Valisi Doç. Dr. Ulvi Saran tarafından ikinci defa görüşülmek üzere meclise gönderilmesi konusu tartışıldı. Saran, tarafından yedek ödenek harcama kalemi ile dış birimlere ayrılan ödeneğin çok düşük tutulduğu ve bu nedenle İl Özel İdaresinin görev ve hizmetlerinin yerine getirilmesi sırasında esnekliğin kaybedilebileceği gerekçe gösterilerek 2011 Mali Yılı Bütçesinin yeniden gönderilmesi ile ilgili olarak gönderilen yazıda, “KÖYDES Projesi kapsamında gönderilen ödeneğin şartlı bir ödenek olması nedeni ile sadece köylerin alt yapı hizmetlerinde kullanıldığı, ihtiyaç duyulması halinde yılı içerisinde İl Genel Meclisi veya encümeni tarafından ödeneği fazla olan veya kullanılmayan ihtiyaç fazlası ödeneğin köy yolları harcama kalemine aktarılabileceği göz önüne alındığında, İl genel Meclisince herhangi bir hukuki gerekçe gösterilmeden yedek ödeneğin harcama kalemi ile dış birimlere ayrılan ödeneğin çok düşük tutulmasının İl Özel İdaresinin görev ve hizmetlerinin yerine getirilmesi sırasında esnekliğini kaybettireceği ve İl Özel İdaresine kanunla verilmiş görevlerini yapamaz hale getireceğinden, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 29’uncu maddesinin 6’ncı bendi uyarınca bütçe gelirleri toplamının yüzde 10’u kadar ödeneğin yedek ödenek harcama kalemine aktarılmasını, ayrıca dış birimlere ise makul bir ödenek konulması için İl Genel Meclisinin 2011 mali Yılı Bütçesine ilişkin 28 Aralık 2010 tarih ve 415 sayılı kararı 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 15’nci maddesi uyarınca yeniden görüşülmek üzere iade edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Mecliste konuyla ilgili söz alan AKP Yeşilyurt İl Genel Meclisi Üyesi Mehmet Şireci bütçenin yeniden meclise gönderilmesinin meclisi rahatsız ettiğini söyleyerek, “Bütçemizin ikinci defa iade edilmesi meclis açısından iyi bir şey değil ve bu durumu hoş karşılamıyoruz. 5302 sayılı kanunun 45’nci maddesine bakılırsa bütçenin hazırlanış şeklinde yasal olmayan hiçbir şey yoktur ve iade edilecek diye bir maddede yoktur. Bütçe Sayın Valimiz tarafından Eylül ayında hazırlanır, daimi encümene sunulur, Kasım ayından bir gün önce meclise gelir ve komisyon çalışmasını yapar. Komisyon bütçeyi arttıramaz, eksiltemez. Ama içerisinde istediği yere aktarma yapabilir. Bütçe komisyonu çalışmasını bu şekilde yapmıştır. Burada yasal olmayan hiçbir şey yoktur. Yasal olmayan tek bir şey vardır, bütçenin yasal olarak hazırlandığı halde iki defa iade edilmesidir. Konunun geldiği şekliyle oylanmasını talep ediyorum” diye konuştu.

Bunun üzerine Meclis Başkanı Naci Şavata konuyu oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucu konunun geldiği şekliyle gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

Öte yandan bütçenin yeniden gönderilmesiyle ilgili olarak basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Şavata, meclisin kararını verdiğini ve bundan sonra takdirin valilik makamında olduğunu belirterek, “Burada meclis kararlarının onay makamı validir. Ama Vali Bey meclis üyelerimizle bir araya gelerek üyelerimize çalışmalar hakkında bilgi vermeliydi. Gönül isterdi ki bu bilgilendirme toplantıları yapılsaydı. Ben meclis başkanı olarak burada taraflara baskı yaptırmak ve zorla bir şeyleri kabul ettirmek gibi bir lüksüm yok. Benim üç görevim var meclis gündemini tayin ediyorum, meclisi tarafsız yönetiyorum ve meclisi temsil ediyorum. Ne Ak Parti gurubuna ne de CHP gurubuna şu kararları alalım gibi bir şey söylemem söz konusu değildir. İlk başta beş müdürlükle ilgili para istemişti ve yedek ödeneğe para aktarılması istenmişti. Meclisimiz bu müdürlüklerimize 50’şer bin TL Sayın Valimizin isteği doğrultusunda para aktarmıştı ki bu parayı yol giderlerinden keserek ayırdık. Bizim asli görevlerimizden biri de yol ağlarının yapımı olmasına rağmen. Biz daha çok müdürlüklerimizin genel bütçeden para almasından yanayız. Biz konuyu yeniden valilik makamına gönderdik takdir Sayın Valimizindir” dedi.