İki Kazada 3 Kişi Yaralandı
Malatya’da iki ayrı yerde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre ilk kaza, Malatya-Elazığ karayolu Çöşnük Kavşağı’nda meydana geldi. Ahmet Özdemir yönetimindeki 44 NN 011 plakalı otomobil ile Ali Candan idaresindeki 46 D 4351 plakalı araç çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan Kenan Satılmış yaralandı.
Yıldıztepe Mahallesi’nde meydana gelen kazada ise Onur Özköse (26) ile kimliği öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Kazalarla ilgili tahkikat sürüyor.
Yorumlar
YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."