İki Projeye Ödenek

AKP Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Ömer Faruk Öz, Darende Gökpınar ve Doğanyol Koldere sulama projeleri için toplam 8.3 milyon liralık ödenek sağlandığını ve paranın Malatya İl Özel İdare bütçesine aktarılacağını bildirdi.

Öz, konuya ilişkin olarak şu açıklamayı yaptı:

“Daha önce Köy Hizmetleri Malatya Bölge Müdürlüğü tarafından yapılmasına başlanılan ve 5286 sayılı kanunla Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün kapatılması sonucu İl Özel İdareye aktarılan;

2001 yılında programa alınan ilimiz Darende ilçesi Gökpınar Projesi ile 2000 yılında programa alınan Doğanyol İlçesi Koldere Köyü Kapalı Sulama Projesi döneminin basınçlı sulama sistemi olarak en büyük projesiydi.

Projelerin bölge için önemi oldukça hayati olmakla beraber Darende ilçesi Gökpınar Sulaması Arazi Toplulaştırma Projesi ile Darende Merkez, Balaban, A.Ulupınar, Günpınar, Çukurkaya, Sakızlı, Karşıkaya, Akçatoprak, Çaybaşı, Gedikağzı, Yenice, Başdirek ve Yazıköy ile beraber 60.061 Dekarlık bir alanda 8.069 Çiftçi ailemizin arazileri parçalılık durumundan toplu hale getirilmesi kaydıyla daha imarlı bir arazi yapısına kavuşması sağlanacak aynı zamanda kullanılan yakıt ve iş gücü kaybı azaltılacaktır.

Doğanyol ilçesi Merkez Koldere köyü Elektropompaj sulama tesisi projemizle de Doğanyol Merkez, Koldere ve Damlı dahil 18.190 dekarlık bir alanda tamamen kapalı sulama sistemi yapılarak 750 çiftçi ailemizin suyu daha ekonomik ve daha ucuza kullanabilecektir.

Bu Projeler yeterli ödenek sağlanamadığından tamamlanamamıştı.

Bundan dolayı, Devlet Bakanlığı, Tarım Bakanlığı ve Devlet Planlama Müsteşarlığı nezdinde yapmış olduğum görüşmeler sonucu bu projelerimize Yüksek Planlama Kurulundan Malatya Özel İdare bütçesine 8.321.624TL bütçe aktarımı kesinleşmiştir.

Böylece Darende ile Doğanyol İlçemiz için oldukça önem arz eden bu yarım kalan projelerin tamamlanması sağlanacak ve ayrıca İl Özel İdaremizin ödeneği de başka ihtiyaç duyulan projelerde kullanılmış olacaktır.

Projelerin tüm Malatyalı hemşehrilerime hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederim.”