İkinci Devreye Katılacak Oyuncular Belli Oldu

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu (TMTF) 2017-2018 sezonu Süper Lig, 1.Lig, 2.Lig ve 3.Lig ikinci devre yarışmalarına katılacak kulüp ve oyuncu listelerini açıkladı.

Malatya’dan Malatya Büyükşehir Belediyespor erkek ve kadınlarda birinci lig, erkeklerde ise üçüncü ligde yer alıyor. Malatya Yeşilyurt Belediyespor ise ikinci lig erkeklerde Malatya’yı temsil ediyor.

1.Lig, 2.Lig ve 3.Lig’de Malatya’yı ikinci devre müsabakalarında temsil edecek olan kulüp ve oyuncu listeleri şöyle:

Birinci Lig Erkek

Malatya Büyükşehir Belediyespor’dan Alican Şeker, Yunus Yusuf Çurgatay, Miraç Kahraman, Uğur Bayer ve Faruk Tekin

Birinci Lig Kadın

Malatya Büyükşehir Belediyespor’dan Derya Tuncal, Sedef Karadağ, İnanç Vuslat Aslan, Tuğçe Polat, İrem Tekin, Sevda Türkemnoğlu, Ecem Dila Maraş ve Sudenaz Genç

İkinci Lig Erkek

Malatya Yeşilyurt Belediyespor’dan Orhan Altay, Cüneyt Köksal, Cüneyt Turdu, Fesih Turdu, Fikret Ayak, Mehmet Altay ve Muhammed Akif Şahin

Üçüncü Lig Erkekler

Malatya Büyükşehir Belediyespor’dan Mehmet Kalkan, Okan Orhan, Mehmet Eray Akbaş, Celal Buğra Gürcü, Serkan Özbilgi, Mustafa Kantik, Enes Salkım, Alp Buğra Kırşan ve Arda Mecit Genç.

Ferdi Durdu – Yeni Malatya Gazetesi / Malatyahaber.com