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Malatya Haber -

İkinci Oldular

İkinci Oldular
  • 27.12.2015
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Esenlik Malatya Belediyespor Kulübü Yıldızlar Masa Tenisi Takımı, Şanlıurfa’da düzenlenen şampiyonada takım halinde ikinci oldu. 
 
19 – 20 Kasım 2011 tarihleri arasında Şanlıurfa’da  düzenlenen Masa Tenisi Yıldızlar (D) Grup Şampiyonası’na 22 takım katıldı. 
 
Şampiyonada; Alican Şeker, Yusuf Türkmenoğlu ve Faruk Tekin isimli sporculardan oluşan Esenlik Malatya Belediyespor Kulübü Masa Tenisi Takımı şampiyonada ikinci oldu. 

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