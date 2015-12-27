İkinci Oldular
Esenlik Malatya Belediyespor Kulübü Yıldızlar Masa Tenisi Takımı, Şanlıurfa’da düzenlenen şampiyonada takım halinde ikinci oldu.
19 – 20 Kasım 2011 tarihleri arasında Şanlıurfa’da düzenlenen Masa Tenisi Yıldızlar (D) Grup Şampiyonası’na 22 takım katıldı.
Şampiyonada; Alican Şeker, Yusuf Türkmenoğlu ve Faruk Tekin isimli sporculardan oluşan Esenlik Malatya Belediyespor Kulübü Masa Tenisi Takımı şampiyonada ikinci oldu.
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