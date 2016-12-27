“İkinci Profesyonel Takımı Kazandıracağız”

Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 2. Grup ekibi Malatya Yeşilyurt Belediyespor’un yeni transferi Melik Balkaş, “İkinci yarıya en iyi şekilde hazırlanıp, sezon sonunda da şampiyonluğu Malatyalılara hediye edeceğiz” dedi.

Yeşilyurt Belediyespor, ikinci yarı hazırlıklarını Antalya’da tüm hızıyla sürdürüyor. Kamp çalışmalarının yanı sıra transferde de çalışmalarını sürdüren turuncu yeşilliler, geçtiğimiz sezon takımın formasını giyen orta saha oyuncusu Melik Balkaş ile yeniden anlaştı.

Takımın Antalya’daki devre arası kamp çalışmalarına katılan Balkaş, yeniden Yeşilyurt Belediyespor’a döndüğü için mutlu olduğunu ifade ederek, “Öncelikle bana bu formayı yeniden layık gören kulüp başkanımız Dursun Cumali Sucu, futbol şube sorumlumuz Eyüp Bolat ve teknik heyetimize teşekkür ediyorum. Yeniden takıma döndüm, bana bu formayı layık gördüler. Bende elimden geleni yapacağıma söz veriyorum” diye konuştu.

Genç oyuncu, yeni bir sayfa açtığını kaydederek, şunları söyledi: “Geçen sezona bir sünger çektim. Yeni bir sayfa açtım ve takıma geri döndüm. Yeşilyurt Belediyespor’u her zaman takip ediyordum. Güzel bir ortam var. İyi bir atılım yapıldı. İnşallah bu atılım Yeşilyurt Belediyespor’u 3. Lige çıkaracaktır. Malatya’nın uzu yıllardır ikinci bir takımın profesyonel ligde olmasıyla ilgili özlemi var. Bu özlerim inşallah dindireceğiz.”

Yeşilyurt Belediyespor’a yabancı olmadığını dile getiren Balkaş, “Geçen sezondan arkadaşlarım var. Takıma geldiğimde yabancılık çekmedim. Daha önce ligde birlikte oynadığım arkadaşlarımda burada forma giyiyor. Burada tekrardan buluşmak güzel oldu. İnşallah kampı en iyi şekilde değerlendirip, ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. İnşallah başarılı olacağız ve şampiyonluğu Malatya halkına armağan edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Yeni Malatya Gazetesi