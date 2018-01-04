“İkinizden Biri Doğruyu Söylemiyor”

Darbe Girişimi davasında eski tuğgeneral ve albay mahkeme başkanını çileden çıkardı..

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine Malatya’dan destek veren 2. Ordu Komutanlığı ve 7. Ana Jet Üssü’ndeki darbe girişimine ilişkin 27’si tutuklu 76 sanıklı davanın 9. duruşmasında darbe girişimi gecesi kaldırılmak istenen 4 adet F-4 uçağı ile ilgili emri kim verdiği konusunda Tuğgeneral ile Albay suçu bir birlerinin üzerine attılar.

Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Yakınca Spor Salonu’nda görülen darbe girişimi davasının 8. duruşmada 12 tutuklu sanık, geniş güvenlik önlemi altında elleri kelepçeli olarak cezaevi araçlarıyla getirildi. Diğer tutuklu sanıklar ise bulundukları cezaevlerinden duruşmaya SEGBİS üzerinden duruşmaya katıldılar. Dönemin 2. Ordu eski komutanı Orgeneral Adem Huduti, 2. Ordu eski Kurmay Başkanı Tümgeneral Avni Angun, 2. Ordu eski İdari Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Mustafa Serdar Sevgili, 2. Ordu eski Harekat Destek Yarbaşkanı Tuğgeneral Zeki Karataş, 2. Ordu Eski Harekat Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Ersin Yıldırım ve 7. Ana Jet Üssü’nün eski Komutanı Tuğgeneral Emin Ayık, cezaevlerinden SEGBİS üzerinden katılıyorlar.

Duruşmada tutuklu sanıklardan 2. Ordu Hareket eski Başkanı Albay Erkan Varol’un, kendi istekleri dışında ByLock yüklendiği belirtildi.

-“Emri Üs Komutanından aldım”

Mahkeme Heyeti, duruşmada avukatların ve sanıkların ara kararlar öncesinde savunmalarını aldı.

Duruşmaya Trabzon Cezaevi’nde SEGBİS üzerinden katılan tutuklu sanıklardan 7. Ana Jet Üs Komutanlığı Harekat Merkezi eski Komutanı Albay Tayfun Tuna, darbe girişimi günü 4 adet F-4 uçağının kaldırılması talimatının kim tarafından verildiği ile ilgili olarak, “Emri üst komutanımızdan aldım. Üs komutanımız Emin Ayık, 4 adet F-4 uçağının silahsız hazırlanacağını bana söyledi. Ben Eskişehir’den Birleştirilmiş Hava Hareket Merkezi’den (BHHM) emir almadım. Üs komutanımızın vermiş olduğu emri 171. Filo Komutanı Binbaşı Metin Çivilibal’a aktardım. Darbeye karşı görev yapacağımızı sanıyorduk. Akıncı Üssü’nden aranmadım. Sadece sabaha karşı saat 6.40’da Akıncılar Üssü’nden ismini bilmediğim bir kişi arayıp, kargo uçaklarının kaldırılmasını söyledi, kabul etmedim.” İfadelerini ileri sürdü.

-“Ben öyle bir emir vermedim”

Albay Tayfun Tuna’nın ifadeleri üzerine Mahkeme Başkanı İzzettin Duman, Düzce Cezaevi’nde bulunan dönemin 7. Ana Jet Üs eski Komutanı Tuğgeneral Emin Ayık’a SEGBİS üzerinden, “4 uçağının hazırlanması ile ilgili olarak emir verdiniz mi, vermediniz mi?” sorusunu yöneltti.

Tuğgeneral Emin Ayık ise, “Ben Tayfun Tuna’ya öyle bir emir vermedim. Ben o saatte hava üssüne inmekte olan nakliye uçaklarının (Kayseri’den kalkan 7 adet nakliye uçağının Malatya’ya inmesi) indirilişi ile alakadar oluyordum.” şeklinde cevap verdi.

Tuğgeneral Ayık ile Albay Tuna’nın faklı ifadeleri üzerine Mahkeme Başkanı İzzetin Duman, “İkinizden biri doğruyu söylemiyor” şeklinde tepki gösterdi.

Burhan KARADUMAN, Ferdi DURDU- Yeni Malatya Gazetesi, malatyahaber.com