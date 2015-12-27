İlaç Krizi Aşıldı

Sosyal Güvenlik Kurumu ile eczacılar arasında anlaşma sağlandı. Buna göre, mevcut sözleşme geçerli olacak ve imzalar kısa sürede atılacak.

Serbest eczaneler, Türk Eczacıları Birliği (TEB) ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) arasında serbest eczanelerden ilaç alımında geçerli olan ve daha önce imzalanan protokol çerçevesinde bu ay itibarıyla sözleşme yenileyecek.

Bu çerçevede, eczaneler, her yıl olduğu gibi TEB tarafından bastırılan sözleşmeyi imzalayacak.

TEB yetkililerinden alınan bilgiye göre, SGK ile yürütülen görüşmeler çerçevesinde TEB ile kurum arasında daha önce imzalanan protokol geçerliliğini koruyacak.

SGK’nın dün TEB’e gönderdiği yazıda, 19 Ocak 2009 tarihinde imzalanan protokole göre, kurumun serbest eczanelerle sözleşme yapması gerektiği hatırlatıldı.

Buna göre, eczanelerin TEB tarafından bastırılmış bu protokole uygun “tip sözleşmeleri” kullanacağı belirtilen yazıda, bu sözleşmenin basım ve dağıtımının da yine Birlik tarafından yapılacağı bildirildi.

Sözleşmelerin her yıl şubat ayında yenilenmesi gerektiği kaydedilen yazıda, sözleşme yenilenmesine ilişkin işlemlerin SGK il müdürlüklerince yürütüleceği belirtildi.

TEB’in duyurusu

TEB’in internet sitesinde de eczanelerle sözleşmelerin yenilenmesine ilişkin bir duyuru yayımlandı.

TEB Genel Sekreteri Özgür Özel imzalı duyuruda, bu yıl Kurum ile sözleşme yenileyecek eczaneler tarafından uygulanacak iskonto oranının protokolde yer aldığı belirtilerek, buna göre, indirim oranlarının protokol tarihinden itibaren bir önceki yılın satış hasılatı üzeriden uygulanacağı bildirildi.

Açıklamaya göre, indirim oranları şöyle olacak:

– 350 bin TL’ye kadar satış hasılatı olan eczaneler tarafından yüzde 0, 350 bin

– 600 bin TL arasında satış hasılatı olan eczaneler tarafından yüzde 1, 600 bin

– 900 bin TL arasında satış hasılatı olanlar tarafından yüzde 1.5, 900 bin TL üzerindeki satış hasılatı olanlar tarafından yüzde 2,5.

Eczane indirimleri, imalatçı ve ithalatçı indirimi yapılarak depocuya satış fiyatı üzerinden depocu ve eczacı kar oranları uygulandıktan sonra ulaşılan fiyattan yapılacak.

Duyuruda, sözleşmelerin 1 Mart’a kadar yenilenmesi gerektiği de belirtildi.