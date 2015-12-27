İlköğretim Haftası nedeniyle bir grup öğretmen ve öğrenci, Malatya Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bulut’u ziyaret etti.

Mustafa Kemal Atatürk İlköğretim Okulu 7. sınıf öğrencileri Şeyda Malak ve Berk Eren, İlköğretim Haftası 2010-2011 eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle Mehmet Bulut’u makamında ziyaret edip, çiçek takdim ettiler.

Mehmet Bulut, öğrencilere yeni öğretim yılının ve İlköğretim Haftası’nın hayırlı olmasını temenni edip, çok çalışıp daha başarılı öğrenciler olmalarını söyledi. Bulut, öğrencilere, kitap da hediye etti.

Ziyarette, Malatya İmam Hatip Lisesi Müdürü iken, geçtiğimiz aylarda Milli Eğitim Şube Müdürlüğü’ne atanan İhsan Gencay da bulundu.