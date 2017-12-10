İnönü Lidere Farklı Mağlup

Malatya’nın ünlü kayısısı, bu sefer de baklava ile ağızları tatlandırıyor. Malatyalı kadın girişimci Hatice Dönmez tarafından yapılan kayısılı baklava şimdiden büyük ilgi görüyor. Dünya kayısı başkenti olarak bilinen Malatya’da şimdiye...