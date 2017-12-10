İnönü Lidere Farklı Mağlup
Bölgesel Amatör Lig 2. Grup 12. hafta maçında İnönü Üniversitesispor, deplasmanda Adıyaman 1954 Spor’a 4-0 mağlup oldu.
Adıyaman Atatürk Stadı’nda oynanan karşılaşmayı Salih Aytaç, Hasan Bostan, Ömer Sözcü hakem üçlüsü yönetti.
Adıyaman 1954 Spor Onur Nazmi Terzioğlu, Emrah Akar, Mehmet Ali Yakışık, Rıfat Merzifonluoğlu, Tayfun Karadağ, Arda Saltan, Ahmet Tuna Akıl, Doğukan Genç, Kaan Yıldırım, Luka Guguchıa, Uğurcan Bekçi on biriyle mücadele etti.
İnönü Üniversite Spor ise Mehmet Ayaoku, Burhan Koç, Enes Ataş, Yunus Emre Kutlu, Ömer Faruk Güleç, Cihat Vurmaz, Engin Yıldız, Uygar Taşkıran, Eray Baba, Ömer Faruk Göldağı, Mehmet Aşıt on biriyle sahaya çıktı.
Adıyaman 1954 Spor, 10. dakikada Kaan Yıldırım’ın attığı golle 1-0 öne geçti. Bu golden 6 dakika sonra 16. dakikada Adıyaman 1954 Spor farkı ikiye çıkardı. Ahmet Tuna Akıl’ın 16. dakikada attığı golle Adıyaman 1954 Spor karşılaşmada 2-0 öne geçti.
Adıyaman 1954 Spor’un üçüncü golü 22. dakikada Luka’dan geldi. Karşılaşmanın ilk yarısı Adıyaman 1954 Spor’un 3-0 üstünlüğü ile sona erdi. İkinci yarının 48. dakikasında Kaan Yıldırım kendisinin ikinci takımının ise dördüncü golü kaydetti ve Adıyaman 1954spor sahasında İnönü Üniversitesispor’u 4-0 mağlup etti.
Yeni Malatya Gazetesi