İnönü 25 Aralık’ta Malatya’da da Anılıyor

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucularından, Kurtuluş Savaşı’nın Batı Cephesi Komutanı, Malatya eski milletvekillerinden, büyük devlet adamı ve asker İsmet İnönü, ölümünün 44’üncü yıldönümü dolayısıyla 25 Aralık Pazartesi günü Malatya’da da törenle anılacak. Bu arada, İnönü’nün ölüm yıldvönümü dolayısıyla bir açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, “Bugün İnönü’ye diktatör diyenler, onu tek adam ilan edenler, İsmet Paşa’nın çok partili sisteme geçerek Türkiye’yi getirdiği noktayı unutanlardır.”dedi.

ANMA TÖRENLERİ..

İnönü’nün ölüm yıldönümü nedeniyle 25 Aralık Pazartesi günü Malatya Valiliği ile İnönü Üniversitesi tarafından anma etkinlikleri düzenlenecek.

Malatya Valiliği tarafından düzenlenen anma töreni saat 10.00’’da İnönü Anıtı önünde başlayacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın söylenmesinin ardından Anıta çelenk sunulacak.

Ardından saat 10.30’da ise ‘İnönü’nün Askeri Kişiliği’ konulu konferans Vilayet Arkası’ndaki Battalgazi Belediyesi’nin eski hizmet binasında bulunan salonda verilecek.

İnönü Üniversitesi tarafından da İnönü’nün ölümünün 44.Yıldönümü nedeniyle saat 14.00’de Üniversite Yerleşkesi’ndeki Hoca Ahmet Yesevi Salonu’nda ‘Milli Mücadele Döneminde İsmet İnönü’ konulu konferans gerçekleştirilecek. Konferansa konuşmacı olarak Prof.Dr. Mehmet Çevik katılacak.

“DEĞERİNİ ÇOK DAHA İYİ ANLIYORUZ”

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, 2’nci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün 44’üncü ölüm yıldönümü nedeniyle yazılı bir açıklama yaptı. Ağbaba “Adına başkanlık deyip aslında diktatörlük hayallerini hayata geçirmek isteyenleri gördükçe, İsmet İnönü’nün değerini çok daha iyi anlıyoruz. Oturdukları koltukları demokratik Cumhuriyete borçlu olanların, Cumhuriyetin kurucu değerlerine laf söylemeleri siyasi ahlaksızlıktır”dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba açıklamasında İsmet İnönü’nün , I. Dünya Savaşının ardından Emperyalist paylaşım savaşlarına karşı verilen Ulusal Kurtuluş Savaşı’nda Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ile birlikte eşsiz kahramanlıklara imza atan, ülkeyi Cumhuriyete kavuşturma hayalleri kuran ve bu hayalleri uğruna hayatlarını ortaya koyan mimarlardan biri olduğunu belirtti.İnönü’nün Lozan Antlaşmasıyla Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlığını tüm dünyaya kabul ettirdiğini belirten Ağbaba, İsmet İnönü’nün saygın, dürüst, onurlu bir asker ve devlet adamı olduğunu ifade etti.

OTURDUKLARI KOLTUKLARI CUMHURİYETE BORÇLU OLANLAR

İnönü’nün Cumhuriyetin demokratikleşmesi için, bu yolun kilometre taşlarından olan çok partili sistemin de mimarı olduğunu belirten Veli Ağbaba, “İsmet İnönü dünya siyasi tarihinde kendi iktidarını demokratik yollarla devreden eşsiz kişilerden biridir. 1950 seçimlerinden sonra söylediği; “Bu siyasi yenilgi benim en büyük zaferimdir” cümlesi onun demokrasiye ne kadar bağlı olduğunun göstergesidir. Bugün İnönü’ye diktatör diyenler, onu tek adam ilan edenler, İsmet Paşa’nın çok partili sisteme geçerek Türkiye’yi getirdiği noktayı unutanlardır. Oturdukları koltukları demokratik Cumhuriyete borçlu olanların, Cumhuriyetin kurucularına laf söylemeleri siyasi ahlaksızlıktır. İnönü’ye laf etmek için birbirleriyle yarışanlar demokratik Cumhuriyetin, İnönü’nün attığı tarihi adımlarla şekillendiğini bilmeyenlerdir. Adına başkanlık deyip aslında diktatörlük hayallerini hayata geçirmek isteyenleri gördükçe, İsmet İnönü’nün değerini çok daha iyi anlıyoruz.” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba açıklamasının sonunda “2’nci Cumhurbaşkanımız, Partimizin unutulmaz genel başkanı, hemşerimiz İsmet İnönü’yü 44’üncü ölüm yıldönümünde bir kez daha saygı ve özlemle anıyorum” ifadelerini kullandı.

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com