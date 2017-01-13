İnönü Stadı’nda Kar Temizliği Yapıldı

Malatya’da yağan kar önemli aksaklılara neden olmazken Cumartesi günü TFF 1.Lig’de Evkur Yeni Malatyaspor ile Sivasspor arasında oynanacak 17.hafta karşılaşmasına ev sahipliği yapacak İnönü Stadının karla kaplanan zemini herhangi bir donma yaşanmadan temizlendi.

Gerekli bakımı yapılarak müsabakaya hazır hale getirilen ancak yağan karla bir anda beyaz örtüyle kaplanan İnönü Stadı’nda zeminin donmasının önüne geçebilme adına kar temizleme çalışmalarına sabah saatlerinde başlandığı ifade edildi. Battalgazi Belediyesi ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan temizleme çalışmalarının kısa sürede tamamlandığı ve zeminin müsabakaya hazır hale getirildiği ifade edildi.

-“Herhangi bir sorun gözükmüyor”

İHA’ya konuşan Stat Müdürü Cem Eren, yaptığı açıklamada, “Stat personeli olarak çalışmalarımız sürüyor. Stadımızın zemininde iyileştirme çalışmaları yapmıştık ve zemin maça hazırlamıştık. Kar bizim için sürpriz oldu ama kısa sürede gerekli şeyleri yaptık. Sabahın erken saatlerinden itibaren çalışmalara başladık. Battalgazi Belediyemiz ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ekipleri kısa sürede karı kürüyerek, zemini eski haline getirdiler. Şuan için herhangi bir sorun gözükmüyor” diye konuştu.

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