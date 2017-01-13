İnönü Stadı’nda Kar Temizliği Yapıldı
Malatya’da yağan kar önemli aksaklılara neden olmazken Cumartesi günü TFF 1.Lig’de Evkur Yeni Malatyaspor ile Sivasspor arasında oynanacak 17.hafta karşılaşmasına ev sahipliği yapacak İnönü Stadının karla kaplanan zemini herhangi bir donma yaşanmadan temizlendi.
Gerekli bakımı yapılarak müsabakaya hazır hale getirilen ancak yağan karla bir anda beyaz örtüyle kaplanan İnönü Stadı’nda zeminin donmasının önüne geçebilme adına kar temizleme çalışmalarına sabah saatlerinde başlandığı ifade edildi. Battalgazi Belediyesi ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan temizleme çalışmalarının kısa sürede tamamlandığı ve zeminin müsabakaya hazır hale getirildiği ifade edildi.
-“Herhangi bir sorun gözükmüyor”
İHA’ya konuşan Stat Müdürü Cem Eren, yaptığı açıklamada, “Stat personeli olarak çalışmalarımız sürüyor. Stadımızın zemininde iyileştirme çalışmaları yapmıştık ve zemin maça hazırlamıştık. Kar bizim için sürpriz oldu ama kısa sürede gerekli şeyleri yaptık. Sabahın erken saatlerinden itibaren çalışmalara başladık. Battalgazi Belediyemiz ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ekipleri kısa sürede karı kürüyerek, zemini eski haline getirdiler. Şuan için herhangi bir sorun gözükmüyor” diye konuştu.
iha
stada bak. yeşiltepe amatör halı sahasında oynansa daha iyi valla
İNSANIN BİR KADERİ OLDUGU GİBİ,MEMLEKETİNDE BİR KADERİ VAR,NE YAZIKKİ MEMLEKETİ İDARE ETMEYE GELENLERİN PROJESİZ,VİZYONSUZ OLMASIYDI KENDİLERİNİ DÜŞÜNMESİ,DÖNEMİN REİSİ DÜŞÜNÜNKÜ RAHMETLİ ÖZALDAN ĆÖP ARABASI İSTEMESİ NE OLDUGUNU ORTAYA KOYUYOR,DÜNKÜ KAYSERİ,ANTEP,KONYA GİBİ İLLERE BAKINIZ,NE YAZIKKİ BÖYLE,YİNEDE İYİ OLUR İNŞALLAH
Hadi bakalim o illa malatyada oynanmasi icin konusanlar ahkam kesenler cok bilmisler futbol zemin uzmanlari patatesciler ne vardi ya ilk uc bes maci disarda oynasaydi gorecem bakalim yarim o stad dolacakmi cok bilmisler
Bu stad da top oynanmaz oynansada kimse futbolda sevk almaz bunun tek sorumlusu stad sorumlusu ve gorevliler boyle stad temizlenmez gidin de bi bak cevre illerde stad nasil temizleniyor. Bu stad sorunundan dolayi canimiz cok yanacak oyle gorunuyo yeni stad allaha emanet projede boyle gorunmuyo stad cok farkli yapiliyo bir an once bitirelim diyolar yetkililer inonu stadi cok emektar yaşlı bi stad kaldirmiyo artik sampiyon olurmuyuz bilmem ama olursakta yine biz taraftarlari şaşırttırir bu buyuk şehire bu buyuk camiya ya yakismiyo biz ne samsuna ne goztepeye ne eskisehire benzeyen şehir kulup camiya degiliz. Gercekten bu sorunlar bunlar yetkililerden ricamiz boyle futbol şehire elinizden geldigi kadar degil daha fazlasini yapin sonra dan efsane malatyaspor gibi olmasin sonumuz halen unutamiyoz biz taraftar olarak futbolu özledik ve futbol izlemek bi hafta sonu iznimizde 3 5 kurus veripte maca gitmek istiyoruz sahip cikmak yaninda olmak istiyoruz 12.adam olarak FUTBOLSUZ HAYAT DÜŞÜNÜLEMEZ
Yapacak birsey yok elalemin stadı çoktan yapildi Malatyanin kisi halen bitmedi yolu bile yok stad a bağlantı yolu çalışması bile yapılmiyor sivas bizden sonra basladi bitti eskisehir basladi bitti antep basladi bitti vodafone bjk stadi bitti trabzon senol gunes bitti sonuç hüsran bir daha bu şans ayağina gelmez
Bu durumu başkan söyledi adamı yerden yere vurdular, yarın şu sahada futbol oynayacaklar stada gelecek kişi en fazla 5 6 bin kişi gelir, istanbulda oynansa iyi bir organizeyle o seyirci yine gelirdi en azından temiz bir sahada ev sahibi olmanın avantajı kullanılırdı
Burda nasil oynarlar