İnönü Üniversitesispor Yine Berabere

Spor Toto Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 2. Grup takımlarından İnönü Üniversitesispor, ikinci hafta maçında sahasında Elazığ Yolspor ile 1-1 berabere kaldı. Malatya ekibi, iki haftada iki beraberlik alarak, 2 puan topladı.

İnönü Üniversitesispor, grupta ikinci haftada Elazığ Yolspor’u konuk etti. Yeşiltepe 1 nolu sahada oynanan karşılaşmayı Murat Göze, Esma Aydın, Sedat Uçar hakem üçlüsü yönetti.

Mücadeleye iyi başlayan İnönü Üniversitesispor, genç forveti Eray Baba’nın kaydettiği golle 1-0 öne geçti ancak 76’nci dakikada rakibin golüne engel olamayınca sahadan 1-1’lik eşitlikle ayrıldı.

Ligde geride kalan 2 haftada 2 puan toplayan İnönü Üniversitesispor’un teknik sorumlusu Murat Kurt, mücadelede öne geçmelerine karşın istedikleri galibiyeti alamadıklarını ifade etti.

Kurt, takımın iyi mücadele ettiğini belirterek, “Maçta 1-0 öne geçtik. Maçı koparacak pozisyonlarda yakaladık ama bunları değerlendiremedik. Bir pozisyon hatasında da kalemizde golü gördük. Sahadan 1-1 berabere ayrıldık” dedi.

Yeni Malatya Gazetesi